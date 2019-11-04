GitLab прекратит нанимать в Росcии и Китае на должности, связанные с данными пользователей. Компания опасается властей

Компания GitLab обновила свою рекрутинговую политику. С 15 октября 2019 года, стартап не будет нанимать людей из РоSSии и Китая на должности, связанные с доступом к клиентским данным. Это касается работы в поддержке, должностях с админ-доступом, security-позиций, пишут AIN.UA.

GitLab прекратит нанимать в Росcии и Китае на должности, связанные с данными пользователей. Компания опасается властей
Из поста вице-президента по инжинирингу Gitlab

Как устроена блокировка

Речь идет о нахождении и проживании на территории страны, а не происхождении. У GitLab нет офисов, поэтому разработчики могут работать из дому или любой другой точки мира.

Те сотрудники, которые захотят переехать в РоSSию или Китай, не смогут сохранить должность, связанную с доступом к персональным данным.

Изменение не затрагивает ни одного из нынешних сотрудников GitLab. Компания не будет никого увольнять и продолжит нанимать в этих странах людей, чья работа не будет связана с персональными данными.

Основное опасение Gitlab — возможное давление со стороны властей РоSSии и Китая.

Об этом сообщается в посте Эрика Джонсона, вице-президента по инжинирингу GitLab. На обновление политики обратил внимание украинец Дмитрий Веселов.

Касается ли это Украины

Изначально в тексте Джонсона упоминалась блокировка по стране проживания и для Украины. Но не из-за правительственного давления, а частоты кибератак.

Как показывают другие ветки обсуждения, ситуацию обсуждал и Дмитрий Запорожец — украинский сооснователь GitLab. Он попросил доказательств того, что Украина входит в топ-5 локаций по угрозе кибератак.

GitLab прекратит нанимать в Росcии и Китае на должности, связанные с данными пользователей. Компания опасается властей

В отредактированной версии поста о блокировке по стране проживания, Украина больше не упоминается. Сотрудники GitLab могут посещать и работать из страны, не опасаясь потери доступов или должностей.


Михаил Сапитон, AIN

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