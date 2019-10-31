В США признали незаконной продажу подписчиков и просмотров

Федеральная торговая комиссия США (FTC) впервые оштрафовала компанию, которая занималась продажей фейковых подписчиков и просмотров. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно заявлению регулятора, предприниматель из Флориды Герман Калас Дж. (German Calas Jr.), владелец компании Devumi, был оштрафован на $2,5 млн за продажу «фальшивых индикаторов влияния в социальных медиа».

FTC установила, что компания Devumi продавала подписчиков в Twitter и LinkedIn, а также просмотры в YouTube всем, кто готов был платить за накрутку популярности. Среди клиентов компании значились юридические фирмы, музыканты, банки и PR-фирмы.

Герман Калас и его фирма Devumi были объектом расследования The New York Times в 2018 году, после которого компания прекратила свою работу. В январе Devumi в рамках соглашения с прокураторой Нью-Йорка согласилась выплатить $50 тыс. штрафа.

По данным NYT, на продаже подписчиков и просмотров Dewuli заработала около $15 млн.

Теперь на компанию наложила штраф FTC. При этом владельцу Dewuli достаточно будет выплатить $250 тыс., после чего оставшаяся сумма штрафа будет заморожена. Однако, если Калас ввёл регулятора в заблуждение относительно своего финансового положения, то он выплатит штраф в полном размере – $2,5 млн.

Адвокат Германа Каласа не ответил на запрос FT о комментарии. Согласно FTC, владелец Dewuli не признал и не опроверг обвинений в свой адрес.

Как отмечают эксперты отрасли, это дело является важным прецедентом, который в будущем позволит привлекать к ответственности и другие компании, занимающиеся накруткой показателей вовлечённости.

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