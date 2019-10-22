Правообладатели отключили сервера пиратского плеера Moonwalk. Его использовали онлайн-кинотеатры в уанете

В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk. На его серверах находилась библиотека из 26 000 фильмов и 10 000 сериалов. Сервис использовали большинство пиратских кинотеатров рунета, а также многие украинские площадки. Как сообщает TorrentFreak со ссылкой на Голландский фонд защиты авторских прав (BREIN), Moonwalk закрыли навсегда, пишут AIN.UA.

Правообладатели отключили сервера пиратского плеера Moonwalk. Его использовали онлайн-кинотеатры в уанете

В операции принимали участие представители BREIN, ACE («Альянс креативности и развлечений») и MPAA («Американская ассоциация кинокомпаний»).

И что теперь

Плеер не только воспроизводил контент, но и хранил его, обеспечивая быструю передачу. Для его использования достаточно было вставить код плеера на страницу сайта. После закрытия Moonwalk, на многих пиратских сайтах просмотр фильмов и сериалов стал недоступен.

Как сообщили в BREIN, 50 самых популярных сайтов с Moonwalk посетили 89 млн уникальных пользователей 395 млн раз. Для правообладателей это означает сотни миллионов долларов недополученной прибыли.

Что такое Moonwalk

Moonwalk причисляют к крупнейшим в мире сетям контент-деливери (CDN). Правообладатели выявили 15 таких сервисов, один из которых содержит примерно 300 000 единиц контента, занимая более 5 петабайт серверного пространства. Обслуживание таких объемов может обходиться в $100 000 в месяц.

Правообладатели отключили сервера пиратского плеера Moonwalk. Его использовали онлайн-кинотеатры в уанете
Схема работы CDN

Система Moonwalk заработала в 2013 году и платила по $0,6 за тысячу просмотров. Монетизировался сервис за счет встроенной в сервис рекламы (чаще всего онлайн-казино).

Имена владельцев Moonwalk не сообщаются, однако известно, что большинство разработчиков — русскоязычные.


Майя Яровая, AIN

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