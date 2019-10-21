Египетские археологи рассказали о неразграбленном захоронении

Теперь египетские власти обнародовали некоторые подробности сделанной находки. Как сообщает египетский новостной портал «Аль-йум ас-сабиа», захоронение с 30-ю саркофагами было обнаружено в районе кладбища аль-Асасиф в Луксоре. Первоначально сообщалось о двадцати саркофагах, это, очевидно, ошибка.

«Захоронение находилось на глубине одного метра от поверхности земли. В первом ряду лежали 18 саркофагов, а во втором — 12. В них похоронены мужчины и женщины, три места предназначались для детей. Саркофаги, возраст которых составляет три тысячи лет, хорошо сохранились, в том числе цвета на них и надписи. Захоронение относится к правлению XXII династии», — сообщил генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири.

О жизни похороненных египтян ничего неизвестно, но надо заметить, что индивидуальный саркофаг с росписью определенно свидетельствует о высоком социальном статусе покойного.

Как уточнили в совете, саркофаги будут отреставрированы, а потом их выставят в Большом египетском музее, который откроется в следующем году возле пирамид в Гизе. Под эту находку в музее выделят целый зал под названием «Захоронение в Аль-Асасифе».

XXII династия основана фараоном Шешонком I, сыном ливийского вождя Нимлота. Правила в X-VIII веках до н.э., последнее упоминание о ней в письменных источниках датируется 715 годом до н.э. Деятелей масштаба Рамзеса II или Тутмоса III в ряду этих фараонов не было, что не отменяет того, что жизнь в Египте шла своим чередом.



