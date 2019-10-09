Concert.ua подал жалобу на Karabas.com в АМКУ: причина и позиции сторон

Билетный оператор Karabas запустил сервис, где можно проверить купленные на концерт или ивент билеты. Проблема фейковых билетов для украинского рынка — довольно актуальна: например, в августе 2018 года тысячи людей не смогли попасть на концерт Imagine Dragons из-за того, что билеты им продали мошенники. Но такой ход Karabas.com критикуют их коллеги по рынку из Concert.ua, заявляя, что позиционирование сервиса — нечестное по отношению к конкурентам Karabas.com, компания даже обжаловала его в Антимонопольном комитете, пишут AIN.UA

Редакция AIN.UA выяснила детали этого спора.

Что случилось?

7 октября Максим Плахтий из Karabas.com сообщил в Facebook, что в компанию поступило требование из АМКУ предоставить документы об их сервисе по проверке билетов. На сайте officialtickets можно ввести код билета и проверить его подлинность, также там содержатся советы о том, что делать, если покупатель билета подозревает мошенничество и т.д. Но билеты других билетных операторов там проверить нельзя.

Поэтому, с точки зрения Concert.ua, такой сервис условно делит все билеты на официальные и неофициальные, причем официальными признает только билеты, проданные Karabas.com. Это и стало причиной жалобы в АМКУ. Официально жалоба звучит так: «На сайте проверяются на подлинность только билеты ООО «КРБС», что вводит в заблуждение покупателей билетов ТОВ «Концерт ЮА» (выдержка из требования АМКУ к Karabas от 25 сентября 2019 года):

Concert.ua подал жалобу на Karabas.com в АМКУ: причина и позиции сторон

В АМКУ требуют от Karabas.com предоставить пакет документов, в том числе:

  • устав компании;
  • перечень конкурентов;
  • полный перечень компаний, клиенты которых могут проверять билеты с помощью сервиса;
  • объем проданных за 9 месяцев билетов помесячно;
  • объем билетов, проверенных с помощью сервиса и т.д.

Что говорят в Karabas.com?

Максим Плахтий называет такие действия конкурентов «деструктивным давлением». «Вместо того, чтобы поддерживать развитие подобных инструментов или предлагать свои, Concert.ua взялся за свое — атаковать нас через АМКУ», — пишет он.

Плахтий рассказал редакции AIN.UA, что officialtickets — это открытая платформа, которая работает, чтобы информировать потребителей о действиях мошенников, а также, чтобы проверять билеты.

«Мы разработали механизм маркировки билета, который предполагает добровольную регистрацию информации о билете на портале. Получив запись о билете, портал дает нам свой маркер (QR-код), который мы впоследствии впечатываем на самом билете. У покупателя появляется возможность проверки соответствия информации, напечатанной на билете, и той, что оставлена на портале. Платформа — абсолютно открытая, если Concert.ua желает также быть открытой компанией, то к таким инициативам нужно присоединяться, а не бороться с ними», — рассказывает он.

Сейчас в компании готовят официальный ответ АМКУ: по словам Плахтия, ведомство требует большой перечень документов, большая часть которых является коммерческой тайной.

Что говорят в Concert.ua?

В компании отмечают, что использование в рекламе сервиса словосочетания «официальные билеты» может путать покупателя и вредить остальным билетным операторам.

«С нашей точки зрения, использование рекламного слогана “официальные билеты” вносит двойственность в головы потребителя и условно делит билеты на две группы, официальные и все остальные. Данный слоган разработан и поддерживается сайтом Karabas.com и его афилированными юридическими и физическими лицами. В поддержку этой рекламной коммуникации Karabas.com был создан и запущен сайт Officialtickets», — говорит руководитель и совладелец Concert.ua Дмитрий Феликсов.

Но проблема, по словам представителей компании, в том, что с помощью сервиса Karabas.com, который проверяет билеты на официальность, можно соответственно проверять только билеты Karabas.com: билеты, купленные в Concert.ua и других компаниях, там проверить нельзя. А значит, у покупателя создается впечатление, что только билеты Karabas.com — официальные.

О чем речь, становится понятнее, если посмотреть на примеры билетов Karabas.com и Concert.ua:

Concert.ua подал жалобу на Karabas.com в АМКУ: причина и позиции сторон

В первом случае есть проверочный код, который нужно ввести в поле сайта (штрих-коды и другие коды туда вводить нельзя):

Concert.ua подал жалобу на Karabas.com в АМКУ: причина и позиции сторон

Karabas.com, по словам представителей Concert.ua, не предлагал им присоединиться к инициативе.


Ольга Карпенко, AIN

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