В Search Console появились отчёты для видео

Google представил два новых отчёта в Search Console, с помощью которых вебмастера смогут оценивать эффективность своих видео в результатах поиска и исправлять ошибки в их разметке.

В настоящее время пользователи могут видеть видео в поиске Google в трёх основных местах: в основной выдаче, на вкладке «Видео» и в ленте Discover.

Отчёт по разметке для видео

Этот отчёт появился в разделе «Улучшения», где представлены отчёты о статусе расширенных результатов.

Новый отчёт будет доступен для тех сайтов, которые размечают свой видеоконтент с помощью соответствующего типа структурированных данных.

Подробнее об разметке видео можно прочитать здесь.

Новый фильтр «Видео» в отчёте об эффективности

Теперь вебмастера могут отслеживать эффективность своих видео в основных результатах поиска Google (в разделе «Всё») и в ленте рекомендаций Discover.

Google также советует владельцам сайтов ознакомиться с руководством по работе с видео, чтобы повысить вероятность появления их роликов в результатах поиска.

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