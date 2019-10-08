В Search Console появились отчёты для видео

Google представил два новых отчёта в Search Console, с помощью которых вебмастера смогут оценивать эффективность своих видео в результатах поиска и исправлять ошибки в их разметке.

В настоящее время пользователи могут видеть видео в поиске Google в трёх основных местах: в основной выдаче, на вкладке «Видео» и в ленте Discover.

Отчёт по разметке для видео

Этот отчёт появился в разделе «Улучшения», где представлены отчёты о статусе расширенных результатов.

Новый отчёт будет доступен для тех сайтов, которые размечают свой видеоконтент с помощью соответствующего типа структурированных данных.

Подробнее об разметке видео можно прочитать здесь .

Новый фильтр «Видео» в отчёте об эффективности

Теперь вебмастера могут отслеживать эффективность своих видео в основных результатах поиска Google (в разделе «Всё») и в ленте рекомендаций Discover.