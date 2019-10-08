В Search Console появились отчёты для видео
Google
В настоящее время пользователи могут видеть видео в поиске Google в трёх основных местах: в основной выдаче, на вкладке «Видео» и в ленте Discover.
Отчёт по разметке для видео
Этот отчёт появился в разделе «Улучшения», где
Новый отчёт будет доступен для тех сайтов, которые размечают свой видеоконтент с помощью соответствующего типа структурированных данных.
Подробнее об разметке видео можно прочитать
Новый фильтр «Видео» в отчёте об эффективности
Теперь вебмастера могут отслеживать эффективность своих видео в основных результатах поиска Google (в разделе «Всё») и в ленте рекомендаций Discover.
Google также советует владельцам сайтов ознакомиться с