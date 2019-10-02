У компании Label Platform проходят обыски. Что известно

Правоохранительные органы провели обыски у топ-менеджмента IT-компании Label Platform. Это украинское представительство французской AdTech-компании, пишут AIN.UA.

По данным AIN.UA от источников внутри компании, правоохранительные органы с самого утра зашли в дома пяти сотрудников высшего звена. В ходе обыска была изъята документация, техника и смартфоны.

  • Также обыск провели в одном из офисов Label Platform. У компании несколько локаций, но о других обысках ничего не известно.
  • По неподтвержденным данным, причина деятельности — якобы мошеннические схемы на Forex и других смежных сервисах.
  • В украинской команде — около 50 сотрудников.
  • Над делом работали: прокурор Ярошенко В., старший следователь Платов О.
  • По непроверенным данным, курирует расследование Шевцов Е.

Редакция AIN.UA запросила комментарий у Label Platform, но на момент публикации материала ответ не получила.

Чем занимается Label Platform

Проект работает в сфере материалов «white label» и производит контент (видео, электронные книги), который продают его заказчики под своим брендом. Монетизация — по подписной модели.


Михаил Сапитон, AIN

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