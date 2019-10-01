Гончарук распорядился синхронизировать все земельные базы данных

Информация о 70% земучастков содержится в Государственном земельном кадастре.

Гончарук распорядился синхронизировать все земельные базы данных
Фото: Lb.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук распорядился объединить все базы данных, в которых содержится информация о земельных участках. Об этом он сообщил в своем видео-блоге.

"Мы провели большое совещание, и я отдал распоряжение объединить все эти базы данных", - отметил Гончарук.

По его словам, до конца этого года все земельные базы данных должны быть синхронизированы. По состоянию на текущий момент информация о 70% земучастков содержится в Государственном земельном кадастре.

Кроме того, отдельно ведутся градостроительный кадастр, кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых, лесной кадастр, водный кадастр, кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда и другие кадастры.

Напомним, 3 сентября Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что электронный документообмен между государственными органами заработает 1 октября, полная диджитализация документооборота займет 1-2 года. После перевода документов в электронный формат начнется их ревизия на предмет необходимости их существования.

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