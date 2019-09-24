2019-09-24
Pinterest добавил новые функции для групповых досок
Сервис визуального поиска Pinterest
Реакции
Теперь пользователи могут выбрать подходящий из следующих вариантов:
- Сердце
- Аплодисменты
- Большой палец вверх
- Лампочка
- Знак вопроса
Сортировка пинов
Пины можно сортировать по:
- Реакциям;
- Комментариям;
- Пользователю, добавившему пин;
- Дате добавления пина на доску.
Общее место для общения
Pinterest также выделил отдельное пространство для общения между участниками группы. Это нововведение появится в ближайшие недели.
Все три функции запускаются для всех пользователей и на всех платформах. Новые реакции и сортировка пинов уже доступны. Чтобы воспользоваться ими, нужно обновить приложение Pinterest.
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