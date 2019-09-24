Pinterest добавил новые функции для групповых досок

Сервис визуального поиска Pinterest запустил три новые функции для групповых досок. В из числе – больше реакций для обратной связи, возможность сортировать пины и специально выделенное пространство для общения между участниками группы.

Реакции

Теперь пользователи могут выбрать подходящий из следующих вариантов:

  • Сердце
  • Аплодисменты
  • Большой палец вверх
  • Лампочка
  • Знак вопроса

Сортировка пинов

Пины можно сортировать по:

  • Реакциям;
  • Комментариям;
  • Пользователю, добавившему пин;
  • Дате добавления пина на доску.

Общее место для общения

Pinterest также выделил отдельное пространство для общения между участниками группы. Это нововведение появится в ближайшие недели.

Все три функции запускаются для всех пользователей и на всех платформах. Новые реакции и сортировка пинов уже доступны. Чтобы воспользоваться ими, нужно обновить приложение Pinterest.

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