Pinterest добавил новые функции для групповых досок

Сервис визуального поиска Pinterest запустил три новые функции для групповых досок. В из числе – больше реакций для обратной связи, возможность сортировать пины и специально выделенное пространство для общения между участниками группы.

Реакции

Теперь пользователи могут выбрать подходящий из следующих вариантов:

Сердце

Аплодисменты

Большой палец вверх

Лампочка

Знак вопроса

Сортировка пинов

Пины можно сортировать по:

Реакциям;

Комментариям;

Пользователю, добавившему пин;

Дате добавления пина на доску.

Общее место для общения

Pinterest также выделил отдельное пространство для общения между участниками группы. Это нововведение появится в ближайшие недели.

Все три функции запускаются для всех пользователей и на всех платформах. Новые реакции и сортировка пинов уже доступны. Чтобы воспользоваться ими, нужно обновить приложение Pinterest.