Депутаты обязали все интернет-магазины на ФОП перейти на РРО. Их будут использовать независимо от оборота

10 сентября депутаты по сокращенной процедуре проголосовали в первом чтении за законопроекты, которые определяют правила использования бизнесом кассовых аппаратов (РРО), пишут AIN.UA

Обсуждая проект на заседании Рады, депутаты говорили, с одной стороны, о «драконовских решениях» для малого и среднего бизнеса», с другой — о «кассовом аппарате в смартфоне или планшете».

Если проекты станут законами и вступят в силу, с 2021 года РРО станут обязательными для всех физлиц-предпринимателей на едином налоге 2-4 групп, которые занимаются торговлей. До 2021 года те, у которых годовой оборот меньше 1 млн, не обязаны это делать. Через полгода после принятия закона РРО станут обязательными для всех интернет-магазинов на ФОП. Редакция AIN.UA разбиралась в деталях проектов.

Что такое PPO?

Регистраторы расчетных операций (РРО) — это устройства, которые фиксируют факт продажи товара через выдачу чека. Они бывают разных видов: кассовые аппараты или фискальные регистраторы. Подробнее об этом мы рассказывали ранее, после того, как еще в 2016 году парламент обязал использовать РРО всех продавцов «технически сложных бытовых товаров».

Что это за проекты?

Сегодня в Раде рассматривали пакет из трех документов: №1053, 1053-1 (доработанный вариант №1053) и 1073. В целом, по мнению авторов, они призваны вывести расчеты в торговле из тени. Глава парламентского комитета по финансам и налогам Даниил Гетьманцев в недавнем интервью «НВ» приводил примеры деятельности, которую хотят таким образом пресечь:

«… это же и фальшивый чек, распечатанный уклонистом, это и продажа товара в черную, это два чека, которые вам приносят в ресторане, и чек от ФОП в огромном магазине на Крещатике».

Проекты об использовании РРО в сфере торговли касаются введения так называемых «программных РРО», а также программы «кешбека» для пользователей, которые заметят нарушения со стороны магазина при выдаче чеков, а также штрафов за нарушения в этой области.

Что меняется для интернет-магазинов, ФОП и покупателей?

Коротко перечислим основные нововведения в указанных проектах:

Вводятся программные РРО . Текст проекта можно читать так, что это могут быть и устройства, и софт (по словам Гетьманцева, программу уже протестировали в налоговой и она готова к работе), где данные по расчетным операциям подписываются электронной подписью. Предприниматель может выбрать программный РРО или классический.

. Текст проекта можно читать так, что это могут быть и устройства, и софт (по словам Гетьманцева, программу уже протестировали в налоговой и она готова к работе), где данные по расчетным операциям подписываются электронной подписью. Предприниматель может выбрать программный РРО или классический. Вводится понятие электронного чека . У него будет тот же статус, что и у бумажного, но технологических требований к нему пока нет. Налоговая в 2018 году начинала пилотный проект по e-receipt, мы подробнее писали о нем ранее. Председатель Комиссии по вопросам экономической политики УСПП Юлия Дроговоз отмечает, что для интернет-магазинов с ним могут быть проблемы: электронный чек должен быть выдан не позднее момента передачи товара. «Отправляете товар по почте — создавайте электронный чек. Если вам вернули товар: следите за покупателем, когда он занесет товар на почту. Расчеты на условах предоплаты или частичной оплаты, замена товара — разработчиков (проекта — ред.) такие мелочи не интересуют».

. У него будет тот же статус, что и у бумажного, но технологических требований к нему пока нет. Налоговая в 2018 году начинала пилотный проект по e-receipt, мы подробнее писали о нем ранее. Председатель Комиссии по вопросам экономической политики УСПП Юлия Дроговоз отмечает, что для интернет-магазинов с ним могут быть проблемы: электронный чек должен быть выдан не позднее момента передачи товара. «Отправляете товар по почте — создавайте электронный чек. Если вам вернули товар: следите за покупателем, когда он занесет товар на почту. Расчеты на условах предоплаты или частичной оплаты, замена товара — разработчиков (проекта — ред.) такие мелочи не интересуют». Покупатели смогут сообщать о том, что им не выдали чек или выдали чек с нарушениями, за что им обещают «кешбек»: процент от штрафа, который заплатит предприниматель (100% цены товара). Товар должен стоить при этом более 100 грн.

Все физлица-предприниматели 2-4 групп в сфере торговли должны будут использовать РРО. Но не сразу после принятия законопроекта. Отметим, что нормы закона регулируют торговлю, общественное питание и т.д., то есть, касаются ситуации, когда пользователи покупают товары и услуги у бизнеса, в частности — у ФОП. На ситуации, когда, к примеру, юрлицо закупает у ФОП услуги по разработке софта, он не влияет. Редакция уточняет этот момент у юристов.

«Все ФОП 2-4 групп должны будут использовать РРО (традиционные или программные), вне зависимости от оборота. Для небольших ФОП устанавливается льготный период — с 1 января по 31 декабря 2020 года ФОП с оборотом до 1 млн в год могут еще не использовать РРО. Исключение — «особые группы» ФОП, они должны использовать РРО в любом случае», — комментирует текст проектов Ольга Крымова, директор по маркетингу SystemGroup.

Какие особые группы имеются в виду?

Согласно тексту проекта №1073, под исключение попадают торговцы, которые продают товары в интернете, торгуют сложными бытовыми приборами, ювелиркой, б/у-товарами, лекарствами и т.д. (ст. 17 проекта). Отметим, это означает, что если проект примут, все интернет-магазины на ФОП, независимо от типа товара или объемов дохода, должны будут использовать РРО. Проект вступает в силу через полгода после принятия.

В этом пакете законопроектов также предусмотрено повышение штрафов для предпринимателей, которые нарушают нормы об РРО. К примеру, за первую ошибку (продажу товара без проведения расчетной операцией или с проведением на неполную сумму) предприниматель должен будет заплатить 150% от стоимости товара, за повторную — 250%, но не менее 100 минимумов (1700 грн) за каждое установленное нарушение. Сейчас за первое правонарушение в этой сфере действует санкция в 1 грн.