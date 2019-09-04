На форуме PornWikiLeaks разоблачали порноактрис. Порностудия выкупила его и сожгла все диски с данными

Американская порностудия Bang Bros выкупила форум PornWikiLeaks, где выкладывали личную информацию о порноактерах и порноактрисах — а затем демонстративно сожгла диски с информацией. На это обратил внимание TJ, пишут AIN.UA

Сайт PornWikiLeaks заработал в 2010 году. С тех пор на нем появилось более 15 000 профайлов порноактеров и порноактрис — с именами, адресами и данными родителей. Многие из попавших в базу актеров сообщали об угрозах.

На днях студия Bang Bros объявила о покупке PornWikiLeaks и сразу закрыла форум, оставив на нем сообщение: «[…] Здесь никогда не появится ничего, кроме этого дисклеймера. Так что если ваши данные были тут — можете больше не волноваться. Такими действиями мы хотим сделать интернет чуть лучше для всех нас».

После этого студия опубликовала видео с демонстративным сожжением жестких дисков.

"We have recently acquired the website https://t.co/e2TBTNK27Y and today we took possession of all their hardrives full of sensitive and personal information. And now we are disposing of them" pic.twitter.com/qYFXMJus2v

— BANGBROSOFFICIAL (@BangBrosDotCom1) August 29, 2019

Запись прокомментировали несколько порноактрис, чьи данные попали на форум и поблагодарили Bang Bros.


Дмитрий Демченко, AIN

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