На форуме PornWikiLeaks разоблачали порноактрис. Порностудия выкупила его и сожгла все диски с данными
Американская порностудия Bang Bros выкупила форум PornWikiLeaks, где выкладывали личную информацию о порноактерах и порноактрисах — а затем демонстративно сожгла диски с информацией. На это обратил внимание TJ, пишут
Сайт PornWikiLeaks заработал в 2010 году. С тех пор на нем появилось более 15 000 профайлов порноактеров и порноактрис — с именами, адресами и данными родителей. Многие из попавших в базу актеров сообщали об угрозах.
На днях студия Bang Bros объявила о покупке PornWikiLeaks и сразу закрыла форум, оставив на нем сообщение: «[…] Здесь никогда не появится ничего, кроме этого дисклеймера. Так что если ваши данные были тут — можете больше не волноваться. Такими действиями мы хотим сделать интернет чуть лучше для всех нас».
После этого студия опубликовала видео с демонстративным сожжением жестких дисков.
Запись прокомментировали несколько порноактрис, чьи данные попали на форум и поблагодарили Bang Bros.
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04.09.2019 14:31
04.09.2019 14:57