В Search Console появился поиск по разметке и возможность скопировать код и внести правки
Google добавил в инструменты тестирования в Search Console две новые функции. Теперь в AMP Test, инструменте проверки URL и Rich Results Test можно выполнить поиск по разметке, а также скопировать код и внести в него правки.
Поиск по разметке позволяет найти те места, которые нужно доработать, а возможность скопировать и отредактировать код – посмотреть, удалось ли с помощью правок получить желаемый результат и пройти проверку.
?New feature landing in the Search Console URL testing tools (like the AMP Test, Rich Results & URL inspection tool):1?? Search within the markup ?2?? Copy the code & tweak it! ?This makes ? checking the rendered markup and ?experimenting with it quicker & easier! ? pic.twitter.com/AVe90L5zF2
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