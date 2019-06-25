В Search Console появился поиск по разметке и возможность скопировать код и внести правки

Google добавил в инструменты тестирования в Search Console две новые функции. Теперь в AMP Test, инструменте проверки URL и Rich Results Test можно выполнить поиск по разметке, а также скопировать код и внести в него правки.

Поиск по разметке позволяет найти те места, которые нужно доработать, а возможность скопировать и отредактировать код – посмотреть, удалось ли с помощью правок получить желаемый результат и пройти проверку.

?New feature landing in the Search Console URL testing tools (like the AMP Test, Rich Results & URL inspection tool):1?? Search within the markup ?2?? Copy the code & tweak it! ?This makes ? checking the rendered markup and ?experimenting with it quicker & easier! ? pic.twitter.com/AVe90L5zF2

Google Webmasters (@googlewmc) June 24, 2019

Обновление призвано ускорить поиск и устранение ошибок в коде, а также валидацию разметки.

Напомним, что в январе в инструменте проверки структурированных данных в Search Console появились новые предупреждения.

А в мае в Search Console добавили три новых отчёта по структурированным данным.


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