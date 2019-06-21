Покупатели б/у камер Nest рискуют стать объектом слежки

Если вы думаете о приобретении бывшей в употреблении камеры видеонаблюдения Nest, вам следует пока отложить покупку.

Согласно публикации веб-сайта Wirecutter, посвящённого обзорам продуктов и принадлежащего газете The New York Times, некоторые пользователи, которые продали свои камеры Nest, могут получать доступ к изображениям с них даже после сброса настроек.

Это означает, что бывшие владельцы камер Nest могут подключиться к каналам новых обладателей этих устройств без их ведома.

Похоже, что это касается только камер Nest Cam Indoor, которые были сопряжены с Wink Hub — устройством, позволяющим подключаться к различным продуктам «умного дома» и управлять ими из приложения Wink.

Об этой проблеме стало известно после того, как член группы пользователей Wink в социальной сети Facebook обнаружил, что после продажи своей камеры Nest он может получить доступ к каналу нового владельца через свою учётную запись в приложении Wink.



