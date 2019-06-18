Житель Ульяновска три раза из мести пытался поджечь Роскомназдор

Прокуратура Ленинского района г.Ульяновска направила в суд уголовное дело по обвинению пользователя одного из пиратских видео-ресурсов в неоднократных попытках сжечь из мести офис регионального Управления Роскомнадзора.

Как было установлено следствием, весной 2018 года обвиняемый три раза (2-го и 15-го апреля, а также 9 мая) в ночное время суток при помощи молотка или камней разбивал окна в указанном здании, после чего выплескивал внутрь легковоспламеняющуюся жидкость и поджигал ее при помощи охотничьих спичек.

Будучи задержанным, мужчина пояснил, что его преступные действия, направленные на причинение материального ущерба на сумму около 10 млн рублей, были продиктованы местью за блокировку Роскомнадзором интернет-ресурса, предоставлявшего незаконную возможность беспрепятственно пользоваться «пиратским» видео-контентом.

В связи с доказанными обстоятельствами злоумышленнику предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ (покушение на уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.