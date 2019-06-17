Pinterest разработал новый инструмент визуального поиска – Complete the Look

Pinterest представил Complete the Look («Заверши образ») – новый инструмент визуального поиска, разработанный для категорий «домашний декор» и «мода». Этот инструмент даёт рекомендации по стилю и совместимости различных предметов, учитывая контекст: сезон, тип телосложения, эстетику дизайна и даже то, где был сделан снимок – в помещении или на улице.

Ранние эксперименты показали, что несмотря на субъективность восприятия стиля и совместимости вещей, рекомендации Complete the Look более точны, чем рекомендации предыдущих систем, созданных Pinterest.

Каталог визуальных инструментов Pinterest был открыт в 2017 году, когда состоялся запуск Lens. За ним последовало внедрение таких функций, как Shop the Look (покупка товаров, изображённых на фото) и других.

Официальная презентация инструмента Complete the Look состоится в рамках конференции Computer Vision and Pattern Recognition, которая пройдёт на этой неделе в Калифорнии. Детали его работы описаны в научной статье.

Когда новый инструмент станет доступен для пользователей Pinterest, пока неизвестно.


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