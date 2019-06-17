Pinterest разработал новый инструмент визуального поиска – Complete the Look
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Ранние эксперименты показали, что несмотря на субъективность восприятия стиля и совместимости вещей, рекомендации Complete the Look более точны, чем рекомендации предыдущих систем, созданных Pinterest.
Каталог визуальных инструментов Pinterest был открыт в 2017 году, когда состоялся запуск Lens. За ним последовало внедрение таких функций, как Shop the Look (покупка товаров, изображённых на фото) и других.
Официальная презентация инструмента Complete the Look состоится в рамках конференции Computer Vision and Pattern Recognition, которая пройдёт на этой неделе в Калифорнии. Детали его работы описаны в
Когда новый инструмент станет доступен для пользователей Pinterest, пока неизвестно.
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