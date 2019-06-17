Финно-украинский стартап PromoRepublic поднял 2 млн евро
Финно-украинский стартап PromoRepublic поднял 2 млн евро, о чем сообщил сооснователь сервиса Макс Печерский, пишут
Инвесторами выступили ряд бизнес-ангелов, а также Finnish Public Fund. Для стартапа это поздний seed-раунд.
В планах компании — до конца 2019 года показать двухкратный рост, а таке масштабироваться на рынке Северной Америки.
Что делает PromoRepublic?
Команда стартапа работает над сервисом, который помогает малому, среднему бизнесу и маркетологам создавать контент для социальный сетей. Монетизация — подписочная модель с ежемесячной оплатой за пользование услугами сервиса.
Штаб-квартира компании находится в Хельсинки, а офис разработки — в Киеве. У компании также есть офис в Сан-Франциско.
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