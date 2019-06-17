Финно-украинский стартап PromoRepublic поднял 2 млн евро

Финно-украинский стартап PromoRepublic поднял 2 млн евро, о чем сообщил сооснователь сервиса Макс Печерский, пишут AIN.UA.

Инвесторами выступили ряд бизнес-ангелов, а также Finnish Public Fund. Для стартапа это поздний seed-раунд.

В планах компании — до конца 2019 года показать двухкратный рост, а таке масштабироваться на рынке Северной Америки.

Что делает PromoRepublic?

Команда стартапа работает над сервисом, который помогает малому, среднему бизнесу и маркетологам создавать контент для социальный сетей. Монетизация — подписочная модель с ежемесячной оплатой за пользование услугами сервиса.

promorepublic-1

Штаб-квартира компании находится в Хельсинки, а офис разработки — в Киеве. У компании также есть офис в Сан-Франциско. 


Илья Кабачинский, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ларри Пейдж и Сергей Брин снова появились на встрече TGIF в GoogleЛарри Пейдж и Сергей Брин снова появились на встрече TGIF в Google
В Украине разработали дизайн-код для государственных сайтовВ Украине разработали дизайн-код для государственных сайтов
Стартап RapidAPI с офисом в Украине привлек $25 млн от Microsoft, Andreessen Horowitz и других инвесторовСтартап RapidAPI с офисом в Украине привлек $25 млн от Microsoft, Andreessen Horowitz и других инвесторов
Gmail запустит динамические сообщения для всех пользователей 2 июляGmail запустит динамические сообщения для всех пользователей 2 июля
Radiohead передадут украденную музыку на борьбу с глобальным потеплениемRadiohead передадут украденную музыку на борьбу с глобальным потеплением
Блок рекламы


Похожие новости
Стартап RapidAPI с офисом в Украине привлек $25 млн от Microsoft, Andreessen Horowitz и других инвесторовСтартап RapidAPI с офисом в Украине привлек $25 млн от Microsoft, Andreessen Horowitz и других инвесторов
Украина лидирует по темпам роста рынка интернет-рекламы в Европе — исследование
Google инвестировал в AR-стартап Hello TeamSolarGoogle инвестировал в AR-стартап Hello TeamSolar
Nokia и Telecom Italia установили новый европейский рекорд скорости передачи данныхNokia и Telecom Italia установили новый европейский рекорд скорости передачи данных
Винницкий стартап создал систему распознавания номеров авто и лиц. Ее уже используют в городеВинницкий стартап создал систему распознавания номеров авто и лиц. Ее уже используют в городе
Украинский стартап People.ai привлек $60 млн. Его оценили в $500 млн
Рид Хоффман, LinkedIn: “Если бы создание стартапов было легким, все бы их делали. Это трудно”
Украинский стартап AxDraft привлек $1,1 млн инвестиций с оценкой $10 млнУкраинский стартап AxDraft привлек $1,1 млн инвестиций с оценкой $10 млн
Европарламент проголосовал за штрафы для интернет-компаний за экстремистский контентЕвропарламент проголосовал за штрафы для интернет-компаний за экстремистский контент
Facebook ужесточит политическую рекламу перед выборами в ЕвропарламентFacebook ужесточит политическую рекламу перед выборами в Европарламент
Последние новости
Подгружаем последние новости