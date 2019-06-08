Украина лидирует по темпам роста рынка интернет-рекламы в Европе — исследование
Европейское Бюро интерактивной рекламы (IAB Europe) опубликовало свежее исследование о рынке интернет рекламы AdEx Benchmark 2018 (pdf). Украина впервые попала в отчет и заняла первое место по темпам роста, пишут
Согласно данным исследования, объем рынка интернет-рекламы в Украине в 2018 году составил 475 млн евро. Это 19 показатель в Европе — по нему страна опережает Венгрию, Словакию, Беларусь и еще ряд рынков.
Украина стала самым быстрорастущим рынком интернет-рекламы в Европе, показав рост в 26,9%. Дальше идут РоSSия, Беларусь, Чехия и Сербия.
Среди других данных исследования:
- Рынок дисплейной рекламы в Украине вырос на 32%. Это лучший показатель в Европе.
- Рост рынка рекламы в классифайдах и каталогах составил 18%. Здесь Украина на пятом месте.
- Рынок поисковой рекламы в Украине вырос на 25% — это четвертый показатель.
- Рост рынка видеорекламы в интернете составил 38%. Украина занимает в этом списке седьмое место по Европе.
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