Украина лидирует по темпам роста рынка интернет-рекламы в Европе — исследование

Европейское Бюро интерактивной рекламы (IAB Europe) опубликовало свежее исследование о рынке интернет рекламы AdEx Benchmark 2018 (pdf). Украина впервые попала в отчет и заняла первое место по темпам роста, пишут AIN.UA

Согласно данным исследования, объем рынка интернет-рекламы в Украине в 2018 году составил 475 млн евро. Это 19 показатель в Европе — по нему страна опережает Венгрию, Словакию, Беларусь и еще ряд рынков.

Украина стала самым быстрорастущим рынком интернет-рекламы в Европе, показав рост в 26,9%. Дальше идут РоSSия, Беларусь , Чехия и Сербия.

Среди других данных исследования: