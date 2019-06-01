При подаче документов на визу США теперь нужно указывать свои соцсети

При подаче документов на визу США теперь нужно будет указывать ссылки на свои социальные сети, пишет Associated Press. Это требование будет касаться почти всех заявителей, за исключением некоторых категорий, например, дипломатов и официальных лиц.

Согласно новым правилам, вступившим в силу с начала месяца, нужно указывать также электронные адреса, которые заявитель использовал в течение пяти последних лет, телефонные номера, статусы о поездках и депортациях, а также информацию о причастности родственников к террористическим организациям.

В прошлом году, когда эти планы впервые были объявлены, американские власти сообщали, что они коснутся почти 15 млн человек.

Раньше соцсети, электронные адреса и номера телефонов запрашивали только у подозрительных лиц, например, у тех, кто путешествовал по территориям, контролируемым террористическими организациями. Под это требование попадали примерно 65 тысяч человек в год.

Государственный департамент сообщил, что обновил формы на иммиграционные и неиммиграционные визы. Там теперь запрашивают дополнительную информацию, в том числе "идентификаторы в социальных сетях", у большинства подающих на американскую визу.