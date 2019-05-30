Поисковой системе Bing исполнилось 10 лет

28 мая поисковая система Bing , принадлежащая Microsoft , отметила своё десятилетие.

Bing был презентован 28 мая 2009 года как «система для принятия решений»:

«Сегодня мы представляем новый вид поиска, который выходит за рамки традиционных поисковых систем, чтобы помочь вам принимать более быстрые и более взвешенные решения».

Однако, несмотря на все усилия разработчиков, ему так и не удалось завоевать широкую популярность среди пользователей.

По данным StatCounter , в мировом масштабе на долю Bing сейчас приходится 5,03% рынка десктопного поиска, тогда как у Google этот показатель составляет 88,41%.

На мобильных устройствах Bing и вовсе практически не представлен. Он занимает лишь 1,3% этого рынка.

Тем не менее, Bing остаётся важным проектом для Microsoft . Поисковик является источником данных для Microsoft Graph. Он также интегрирован со многими другими продуктами и сервисами компании. Для пользователей, которые не приемлют нарушающие конфиденциальность практики Google , Bing является одной из основных альтернатив.

Напомним, что ранее в этом месяце Microsoft открыл исходный код одного из ключевых алгоритмов Bing .