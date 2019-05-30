Поисковой системе Bing исполнилось 10 лет

28 мая поисковая система Bing, принадлежащая Microsoft, отметила своё десятилетие.

Bing был презентован 28 мая 2009 года как «система для принятия решений»:

«Сегодня мы представляем новый вид поиска, который выходит за рамки традиционных поисковых систем, чтобы помочь вам принимать более быстрые и более взвешенные решения».

Однако, несмотря на все усилия разработчиков, ему так и не удалось завоевать широкую популярность среди пользователей.

По данным StatCounter, в мировом масштабе на долю Bing сейчас приходится 5,03% рынка десктопного поиска, тогда как у Google этот показатель составляет 88,41%.

На мобильных устройствах Bing и вовсе практически не представлен. Он занимает лишь 1,3% этого рынка.

Тем не менее, Bing остаётся важным проектом для Microsoft. Поисковик является источником данных для Microsoft Graph. Он также интегрирован со многими другими продуктами и сервисами компании. Для пользователей, которые не приемлют нарушающие конфиденциальность практики Google, Bing является одной из основных альтернатив.

Напомним, что ранее в этом месяце Microsoft открыл исходный код одного из ключевых алгоритмов Bing.

Отметим также, что до запуска Bing компания предпринимала ещё несколько попыток выйти на рынок поиска. Так, ранее она продвигала MSN Search, Windows Live Search и Live Search.


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