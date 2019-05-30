Поисковой системе Bing исполнилось 10 лет
28 мая поисковая система Bing, принадлежащая Microsoft, отметила своё десятилетие.
Bing
«Сегодня мы представляем новый вид поиска, который выходит за рамки традиционных поисковых систем, чтобы помочь вам принимать более быстрые и более взвешенные решения».
Однако, несмотря на все усилия разработчиков, ему так и не удалось завоевать широкую популярность среди пользователей.
По данным
На мобильных устройствах Bing и вовсе практически не представлен. Он занимает лишь 1,3% этого рынка.
Тем не менее, Bing остаётся важным проектом для Microsoft. Поисковик является источником данных для Microsoft Graph. Он также интегрирован со многими другими продуктами и сервисами компании. Для пользователей, которые не приемлют нарушающие конфиденциальность практики Google, Bing является одной из основных альтернатив.
Напомним, что ранее в этом месяце Microsoft открыл исходный код одного из ключевых алгоритмов Bing.
Отметим также, что до запуска Bing компания предпринимала ещё несколько попыток выйти на рынок поиска. Так, ранее она продвигала MSN Search, Windows Live Search и Live Search.
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