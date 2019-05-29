Джон Мюллер поделился своим мнением по поводу 3 главных SEO-факторов
Сотрудник Google Джон Мюллер поделился своим мнением по поводу 3 главных SEO-факторов, озвученных Мартином Сплитом в первом выпуске новой серии видео SEO Mythbusting.
«Я думаю, что ориентироваться на топ-3 фактора сложно. Всё очень быстро меняется, а факторы разнятся от запроса к запросу», —
Он также отметил, что рекомендации Сплита были направлены преимущественно на веб-разработчиков — тех, кто не понимает важности таких метатегов, как Title и Description.
«Я не уверен касательно того, как Мартин обозначил это в своём видео, но некоторые из этих вещей более релевантны для отдельных разработчиков – в том смысле, что во многих случаях они не понимают важности таких вещей, как заголовки (Title) и описания (Description) страниц».
Далее он добавил:
«Я не могу сказать, что каждый сайт должен сосредоточиться на этих факторах, и тогда всё будет идеально. Здесь, скорее, речь шла о тех вещах, которые часто упускаются из виду теми людьми, что создают сайты. Именно поэтому мы прямо обозначаем эти факторы в этих видео, когда говорим специально для таких разработчиков».
Из этого можно сделать вывод, что первое видео новой серии Google было ориентировано больше на разработчиков, чем на SEO-специалистов.
Напомним, что в качестве трёх главных SEO-факторов Мартин Сплит назвал контент, метаданные и производительность.
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