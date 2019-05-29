Sony создала чип для Интернета вещей с радиусом действия около 100 км

Сетевые источники сообщают о том, что компания Sony разработала чип, который может изменить способ передачи данных устройствами, используемые в сфере Интернета вещей (IoT). Новый модуль, установленный на любом IoT-устройстве, делает возможным отправку данных в собственную сеть Sony ELTPES с низким энергопотреблением, которую кампания намерена запустить осенью 2019 года. Особенность изделия заключается в способности передавать информацию на расстояние в 60 миль, что приблизительно равно 96 км. Примечательно, что чип нормально функционирует в условиях крупных городов, а также на объектах, которые перемещаются с высокой скоростью. Использование данного чипа даст немало новых возможностей в сферах безопасности, мониторинга, слежения и др.

Многие IoT-системы используют подключение к сети Интернет через Wi-Fi с ограниченным диапазоном действия для того, чтобы передавать данные в облачное пространство. В некоторых случаях используются мобильные сети, но такой подход является более затратным. Создаваемая сеть ELTPES LPWA от компании Sony функционирует на основе беспроводной технологии с низким показателем потребляемой энергии. Она предназначается для передачи данных в широком радиусе, что позволит подключать к сети самые разнообразные устройства.

Чип CXM1501GR передаёт сигналы в диапазоне 920 МГц в собственную сеть Sony. При этом в его конструкции имеется датчик GPS/GNSS, применяемый для получения информации о местоположении и времени. По заявлению Sony, компания намерена работать с «широким спектром IoT-устройств», которые нацелены на развитие различных услуг.

В настоящее время технология, построенная на основе новых чипов, будет использоваться только в Японии, где Sony запустила прикладную программу для заинтересованных компаний. В планах разработчика построение полноценной сети, а также проведение комплексных тестов. После этого технология может получить более широкое распространение.



