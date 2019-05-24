Apple намерен сделать интернет-рекламу более приватной

Apple тестирует новую систему Privacy Preserving Ad Click Attribution, которая позволит маркетологам отслеживать эффективность рекламы без дальнейшего отслеживания веб-активности отдельных пользователей. Технология призвана сделать рекламу, которую пользователи видят в Safari и других браузерах, более приватной.

В настоящее время атрибуция рекламных кликов работает через файлы cookie и «отслеживающие пиксели». Например, пользователь ищет товар в поисковой системе, кликает на объявление, переходит на сайт продавца и совершает покупку. На каждом этапе этого пути сайт продавца отправляет отслеживающие пиксели обратно поисковой системе, позволяя ей знать, что пользователь делал в интернет-магазине. Другие сайты, использующие такие пиксели, также будут отправлять поисковой системе данные о том, что делал пользователь, кликал он по рекламе или нет.

Решение Apple призвано остановить передачу большей части этой информации между сайтами. Данные о кликах будут храниться на сайте, который размещает рекламу. Рекламодатели затем смогут сопоставить конверсии с кликами с задержкой около 24-48 часов. Эта задержка предотвратит индивидуальное профилирование, но у рекламодателей останется возможность оценить эффективность кампании.

Таким образом, рекламодатели больше не смогут отслеживать поведение пользователей в реал-тайм режиме. А это значит, что им будет сложнее настроить таргетинг рекламы на сайте в определённое время на определённую демографическую группу.

На данный момент новая технология доступна в виде превью. Apple также работает над тем, чтобы сертифицировать этот метод как веб-стандарт через W3C Web Platform Incubator Community Group.

Напомним, что в 2017 году браузер Safari начал блокировать трекеры, отслеживающие поведение пользователей.


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