Дмитрий Дубилет на iForum-2019: “Ограниченный бюджет на IT – это ограниченный бюджет на весь бизнес”

О бизнес-менталитете в Великобритании

В Великобритании мы запускаем сейчас аналог monobank (под брендом Koto – ред.). В Англии у нас сплошные приключения – это абсолютно другой мир. С точки зрения бизнес-этики и каких-то правил британцы для нас – как инопланетяне. Они мыслят совершенно другими категориями, которые я и мои бизнес-партнеры начали понимать только недавно, пишут AIN.UA.

Дмитрий Дубилет на iForum-2019: “Ограниченный бюджет на IT – это ограниченный бюджет на весь бизнес”

Здесь и далее фото: Ольга Закревская

В Украине у нас есть проект monobank, команда на 150-200 сотрудников, с которыми мы – на одной волне. Мы постоянно общаемся, обсуждаем какие-то идеи. Но поскольку мы сооснователи, то подразумевается, что последнее решение – за нами. В Британии совсем другой менталитет. Те топ-менеджеры, которых мы там наняли, всячески дают понять нам, что мы – всего-лишь акционеры, и нам не нужно лезьть не в свое дело.

Мы говорим: но ведь это наш бизнес, наша идея и наши деньги, которые мы вам дали! Они отвечают: конечно, но если что, посадят нас, репутация на кону – наша, регулятор будет оценивать нас. Поэтому мы готовы вас слушать, но конечные решения будут за нами.

Это страшная проблема. Британцы, которых мы наняли, которым платим зарплату, воспринимают нас, как каких-то надоедливых акционеров. Конечно, очень важно нанимать на работу людей, которые умнее тебя. В особенности, если ты выходишь на новый рынок. С другой стороны, те вещи, которые в Украине решаются за минуту, в Британии могут решаться несколько дней, потому что очень низкий КПД общения.

О цветах и грустном коте

В Британии мы отчаялись на неслыханное. Мы изначально решили, что будем как можно меньше меять дизайн нашего приложения: как сейчас выглядит monobank – так он должен выглядеть и на британском рынке. К сожалению, от этой идеи пришлось отказаться.

Дмитрий Дубилет на iForum-2019: “Ограниченный бюджет на IT – это ограниченный бюджет на весь бизнес”

В проект мы вовлекли агентство Андрея Федорива – его команда провела для нас исследование британского рынка и сейчас помогает с запуском маркетинговой кампании. Они убедили нас в том, что нам нужно перекрасить наше приложение в другие цвета.

Ключевая гамма monobank в Украине, как оказалось, в Британии ассоциируется у людей с дорогими кредитами. Нас убедили в том, что цвета должны быть не яркими и вызывающими, как в Украине, а спокойными и уютными. В соответствии с нашим условным девизом в Британии – Stress-free credit (кредиты без стресса).

Более того, они покусились на кота! Сказали, что он конечно классный, но уж больно хитрый – как-будто хочет продать кредит на непрозрачных условиях.

У нас была попытка сделать кота менее хитрым – внутри мы его называли “кот-мямля” и “кот-тюфяк”. Он получался каким-то домашним, грустным, мы даже очки пытались на него надеть – но все было не то. В конце концов мы все-таки отвоевали своего кота и решили, что украинский кот останется и для британского проекта.

О старых и новых фичах

Shake to pay – это фишка monobank. Представьте себе, что вы встретились с кем-то, кому должны перевести деньги. До последнего времени для этого нужно было спросить у него номер карточки или, в случае с monobank, номер телефона. Но теперь два пользователя monobank, находящиеся рядом, могут просто потрясти телефонами – они появятся друг у друга на экране и смогут перевести деньги в одно касание. Никакие номера при этом не нужны. В Украине таким образом все чаще оставляют чаевые официантам. При этом официанты чаще всего получают 20% чека.

На создание этой функции нас вдохновило китайское приложение WeChat. На сегодня это самая популярная платформа в Китае и одна из самых популярных платформ в мире. Там есть такая же функция, но для обмена контактами.

Дмитрий Дубилет на iForum-2019: “Ограниченный бюджет на IT – это ограниченный бюджет на весь бизнес”

До последнего времени у нас получалось запускать новые версии monobank только раз в полторы недели. Мы постоянно пытались сократить эти сроки, и недавно приняли довольно сложное структурное решение: выпускать новую версию раз в две недели, но с меньшим количеством функций 1 или 2 вместо 10. Таким образом мы и клиентам будем чаще напоминать о себе, и не перегружать их внимание сразу большим количеством фич.

Вскоре мы запустим дебетовые виртуальные карты. Можно удет открывать большое количество новых карт без кредитного лимита в одно касание.

По IT в банках

Недавно один украинский банк с гордостью рассказал о том, что они решили взять на айтсорс все IT. Я являюсь большим апологетом идеи, что банки должны превращаться в IT-компании, а банкиры – в айтишников. У нас нет IT-департамента – ни в monobank, ни на предыдущем месте работы. У нас все были айтишниками – начиная с топ-менеджеров и заканчивая менеджерми проекта.

Это не значит, что все должны кодить. Это значит, что все должны общаться с программистами на одном языке.

Ограниченный бюджет на IT – это все равно что ограниченный бюджет в целом на бизнес. Мне сложно себе представить бизнес, в котором IT не имеет значения.

На самом деле чем дальше, тем дешевле разрабатывать продукты. Особенно для мессенджеров. Достаточно просто можно очень много бизнес-процессов зарограммировать через тот же Telegram-интерфейс.


Майя Яровая, AIN


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