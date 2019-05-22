«Закрыли сделку за две недели»: основатель People.ai Олег Рогинский — о новом раунде на $60 млн

На что пойдут привлеченные средства

По словам Рогинского, стартап планирует направить часть средств на расширение штата. В частности, в Киеве , где People.ai нацелен увеличить количество сотрудников с 30 человек до 100 в ближайшее время:, пишут AIN.UA

«У нас также растут офисы в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Кроме этого, мы начали набирать сотрудников в Лондоне и продолжаем открывать офисы по продажам по всему миру».

Часть средств People.ai потратит на развитие партнерской платформы. Рогинский отмечает, что сейчас компания ведет партнерские отношения с большим количеством консалтинговых компаний.

Как долго готовили сделку

Сделку закрыли за две недели. Так быстро все прошло, потому что очень много людей хотели инвестировать. И две недели — это потому что мы затягивали время. Иначе можно было закрыть ее в первый день.

Основатель People.ai подчеркивает, что сейчас в инвесторах компании — лучшие игроки сферы: «Lightspeed Venture Partners и Andreessen Horowitz — топ-1 и топ-3 инвестор. С Sequoia Capital мы не можем работать. Iconiq — топ-4 инвестор».

Iconiq — самый большой фонд по управлению личными деньгами самых крупных игроков, отмечает Рогинский: «Они управляют деньгами Илона Маска, Марка Цукерберга, Барака Обамы и все остальное. Понятно, какие интродакшены они могут делать».

Между раундами B и С у стартапа прошло всего семь месяцев. Предприниматель объясняет это спросом: «Если компания очень быстро растет, инвесторы понимают, что позже не получится зайти. К нам пришли с предложениями — мы не ходили, не просили».

Как развивается продукт

Сейчас People.ai продолжает расширять работу своей платформы не только на сейлз-специалистов, а и на всех сотрудников, которые взаимодействуют с клиентами. В том числе — на отделы маркетинга и рекрутинга. Кроме этого, компания развивает новые вертикали: финансовый сектор, телеком, недвижимость и нефтеперерабатывающая отрасль.

Кроме этого, People.ai запустил новый инструмент — The Wire. Это умная лента для сейлз-специалистов, созданная по аналогии с лентами новостей в соцсетях. Ее алгоритмы генерируют список следующих лучших действий для продавца. Они обучены на данных о действиях пользователя — в почте, календаре и инструментах для совместной работы, таких как Zoom и Slack.

Благодаря The Wire сотрудники сейлз-отделов могут быть уверены, что будут первыми, кто обратится к своему постоянному покупателю в день, когда тот присоединится к новой компании. Или смогут убедиться, что правильные руководители вовлечены в правильные этапы процесса продаж.

Какие сейчас показатели у стартапа

Сейчас в People.ai работает 140-145 человек. 30 из них находятся в Киеве , остальные — в офисах в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. В клиентах стартапа — около 50 крупных крупных компаний, среди которых New Relic, Tanium, Lyft, Okta, Red Hat, Zoom и другие. Как пишет TechCrunch, платформа People.ai помогла провести 350 млн активностей для сейлзов, установить 40 млн контактов и заключить сделки на общую сумму в $100 млрд.

По словам Рогинского, пока команда не думает о следующем раунде инвестиций: «Посмотрим, если предложат. Все зависит от спроса».