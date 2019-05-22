«Закрыли сделку за две недели»: основатель People.ai Олег Рогинский — о новом раунде на $60 млн

На что пойдут привлеченные средства

По словам Рогинского, стартап планирует направить часть средств на расширение штата. В частности, в Киеве, где People.ai нацелен увеличить количество сотрудников с 30 человек до 100 в ближайшее время:, пишут AIN.UA

«У нас также растут офисы в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Кроме этого, мы начали набирать сотрудников в Лондоне и продолжаем открывать офисы по продажам по всему миру».

Часть средств People.ai потратит на развитие партнерской платформы. Рогинский отмечает, что сейчас компания ведет партнерские отношения с большим количеством консалтинговых компаний.

Как долго готовили сделку

Сделку закрыли за две недели. Так быстро все прошло, потому что очень много людей хотели инвестировать. И две недели — это потому что мы затягивали время. Иначе можно было закрыть ее в первый день.

Основатель People.ai подчеркивает, что сейчас в инвесторах компании — лучшие игроки сферы: «Lightspeed Venture Partners и Andreessen Horowitz — топ-1 и топ-3 инвестор. С Sequoia Capital мы не можем работать. Iconiq — топ-4 инвестор».

Iconiq — самый большой фонд по управлению личными деньгами самых крупных игроков, отмечает Рогинский: «Они управляют деньгами Илона Маска, Марка Цукерберга, Барака Обамы и все остальное. Понятно, какие интродакшены они могут делать».

Между раундами B и С у стартапа прошло всего семь месяцев. Предприниматель объясняет это спросом: «Если компания очень быстро растет, инвесторы понимают, что позже не получится зайти. К нам пришли с предложениями — мы не ходили, не просили».

Как развивается продукт

Сейчас People.ai продолжает расширять работу своей платформы не только на сейлз-специалистов, а и на всех сотрудников, которые взаимодействуют с клиентами. В том числе — на отделы маркетинга и рекрутинга. Кроме этого, компания развивает новые вертикали: финансовый сектор, телеком, недвижимость и нефтеперерабатывающая отрасль.

Кроме этого, People.ai запустил новый инструмент — The Wire. Это умная лента для сейлз-специалистов, созданная по аналогии с лентами новостей в соцсетях. Ее алгоритмы генерируют список следующих лучших действий для продавца. Они обучены на данных о действиях пользователя — в почте, календаре и инструментах для совместной работы, таких как Zoom и Slack.

Благодаря The Wire сотрудники сейлз-отделов могут быть уверены, что будут первыми, кто обратится к своему постоянному покупателю в день, когда тот присоединится к новой компании. Или смогут убедиться, что правильные руководители вовлечены в правильные этапы процесса продаж.

Какие сейчас показатели у стартапа

Сейчас в People.ai работает 140-145 человек. 30 из них находятся в Киеве, остальные — в офисах в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. В клиентах стартапа — около 50 крупных крупных компаний, среди которых New Relic, Tanium, Lyft, Okta, Red Hat, Zoom и другие. Как пишет TechCrunch, платформа People.ai помогла провести 350 млн активностей для сейлзов, установить 40 млн контактов и заключить сделки на общую сумму в $100 млрд.

По словам Рогинского, пока команда не думает о следующем раунде инвестиций: «Посмотрим, если предложат. Все зависит от спроса».


Дмитрий Демченко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
20 украинских провайдеров не блокируют даже половину санкционных сайтов — исследование
Австралийская блогер притворилась больной раком, чтобы люди покупали ее книгу. А на прибыль накупила криптовалютуАвстралийская блогер притворилась больной раком, чтобы люди покупали ее книгу. А на прибыль накупила криптовалюту
Разработчик AdBlock Plus поддержал проект по борьбе с фейковыми новостями FactmataРазработчик AdBlock Plus поддержал проект по борьбе с фейковыми новостями Factmata
Google отслеживает покупки пользователей с помощью GmailGoogle отслеживает покупки пользователей с помощью Gmail
GML 2019: новые форматы рекламы, редизайн Google Shopping и другие анонсыGML 2019: новые форматы рекламы, редизайн Google Shopping и другие анонсы
Блок рекламы


Похожие новости
Сооснователь Facebook призвал покончить с соцсетью. Что не так с компанией и Марком ЦукербергомСооснователь Facebook призвал покончить с соцсетью. Что не так с компанией и Марком Цукербергом
Сооснователь Google Сергей Брин рассказал, что майнит EthereumСооснователь Google Сергей Брин рассказал, что майнит Ethereum
Everybody Dance Now: как соцсети шутили о новом бренде УкраиныEverybody Dance Now: как соцсети шутили о новом бренде Украины
Основатель Википедии Джимми Уэйлс выступил против регулирования интернета властямиОснователь Википедии Джимми Уэйлс выступил против регулирования интернета властями
Сооснователь WhatsApp призвал уйти из FacebookСооснователь WhatsApp призвал уйти из Facebook
Основатель Telegram призвал не называть его мессенджер "роSSийским проектом"Основатель Telegram призвал не называть его мессенджер "роSSийским проектом"
Основатель «Датагруп» Александр Кардаков запускает стартап по кибербезопасности
Сооснователь Bitcoin.com продал свои биткоиныСооснователь Bitcoin.com продал свои биткоины
Украинская MacPaw стала одним из инвесторов британской платформы Paddle в раунде на $12,5 млн
Сооснователь Google Ларри Пейдж не верит в ручные санкцииСооснователь Google Ларри Пейдж не верит в ручные санкции
Последние новости
Подгружаем последние новости