Украинский стартап People.ai привлек $60 млн. Его оценили в $500 млн

Украинский стартап People.ai, который разрабатывает платформу для отдела продаж на базе искусственного интеллекта, привлек $60 млн при оценке в около $500 млн. Об этом сообщает TechCrunch. , пишут AIN.UA

  • Среди инвесторов — Iconiq, Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners, GGV Capital и Y Combinator. Как рассказал основатель People.ai Олег Рогинский журналисту AIN.UA, привлеченные средства стартап потратит на расширение команды. В частности — на увеличение офиса в Киеве с 30 человек до 100 в ближайшее время.
  • Кроме этого, People.ai запускает новый продукт The Wire. Это лента, которая позволяет сейлз-специалистам находить потенциальных клиентов, подбирать к ним подход и в итоге продавать им.
  • Стартап People.ai был основан украинским предпринимателем Олегом Рогинским в 2016 году. За время существования он суммарно привлек более $100 млн. Сейчас в People.ai работает около 145 человек; среди клиентов стартапа — около 50 крупных компаний.

Дмитрий Демченко, AIN


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