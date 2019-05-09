Власти Сингапура приняли закон о борьбе с фейками

Парламент Сингапура принял закон о борьбе с фейковыми новостями, позволяющий госорганам требовать внесения правок или удаления контента, а также блокировать сайты, распространяющие недостоверную общественно значимую информацию.

Об этом сообщает издание The Straits Times.

Издание отмечает, что в рейтинге свободы прессы Сингапур занял 151 место из 180.

Рассмотрение проекта длилось два дня. Закон устанавливает уголовную ответственность за умышленное распространение фальшивой информации с максимальным наказанием в виде заключения под стражу до 10 лет и штрафа в размере до 1 млн сингапурских долларов ($735 тыс. долларов).

"Закон "О защите от распространения в интернете фейковой информации и манипуляций" не является политическим инструментом по укреплению власти правящей партии (Партии народного действия, - ред.). Это способ формирования общества, которое должно быть в Сингапуре", - пояснил министр внутренних дел, юстиции республики Кей Шанмугам.

Критики данного закона утверждают, что он предоставляет госорганам беспрецедентную власть и сдерживает свободу слова. Они считают, что обязанность по определению недостоверной информации в последней инстанции должна быть возложена на частный сектор. По их мнению, контроль со стороны Google , Facebook и Twitter , а также повышение медиаграмотности населения являются достаточными мерами.

Напомним, в прошлом году в Брюсселе начала работу созданная Еврокомиссией группа экспертов по изучению фейковых новостей в интернете.