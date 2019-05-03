В отчётах Search Console отсутствуют данные за 9-25 апреля; выявлен ещё один баг
На днях Google сообщил, что возобновил обновление всех отчётов в Search Console, кроме отчёта о ссылках. Как выяснилось позже, часть данных при этом была утеряна. Соответствующая информация содержится на странице Data Anomalies.
В частности, из сервиса исчезли данные за 9-25 апреля, а вместо них были подставлены данные за 26 апреля.
«В Search Console произошёл сбой, который был устранён 26 апреля. Этот сбой затронул все отчёты, кроме отчёта об эффективности. Все отсутствующие данные за период с 9 по 25 апреля были заменены сведениями за 26 апреля, когда данные снова стали доступны».
Кроме того, на днях обнаружился ещё один сбой, в результате которого из Search Console начали пропадать данные о ручных санкциях.
Зарубежные вебмастера стали массово жаловаться на пропажу данных 30 апреля. Сотрудник Google Джон Мюллер заявил, что передал эту информацию инженерам:
Something weird does seem to be happening there. I got some examples from folks and the team here is taking a look. I'll post an update once I know more.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.