Киберполиция ищет сотрудников. Заработная плата – от 11 000 грн и соцпакет
Департамент киберполиции объявил конкурс: ищут 50 инспекторов по всей Украине. Объявление размещено на сайте ведомства, на него обратили внимание журналисты Liga.net. , пишут
Больше всего специалистов ищут в Киеве – 15 человек, еще 6 во Львове, по 4 в Полтаве и Харькове. Всего открыто 50 вакансий. Прием анкет начнется со 2 мая.
Основные задачи
- определять уголовные преступления, совершенные с использованием компьютеров, систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи;
- проводить необходимые оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию причин, которые приводят к совершению уголовных преступлений в сфере киберпреступности;
- выполнять, в пределах компетенции, поручения следователя, прокурора о проведении следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий по уголовным производствам;
- рассматривать обращения и запросы граждан, предприятий, учреждений, организаций по вопросам, отнесенным к компетенции киберполиции;
- анализировать и использовать зарубежный и отечественный опыт противодействия киберпреступности.
Посмотреть другие требования можно на сайте подачи заявки.
Что предлагают
Зарплата – от 11 000 грн. Также соцпакет, компенсацию за аренду жилья, подготовку и обучение.
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30.04.2019 17:32