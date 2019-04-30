Киберполиция ищет сотрудников. Заработная плата – от 11 000 грн и соцпакет

Департамент киберполиции объявил конкурс: ищут 50 инспекторов по всей Украине. Объявление размещено на сайте ведомства, на него обратили внимание журналисты Liga.net. , пишут AIN.UA

Больше всего специалистов ищут в Киеве – 15 человек, еще 6 во Львове, по 4 в Полтаве и Харькове. Всего открыто 50 вакансий. Прием анкет начнется со 2 мая.

Основные задачи

определять уголовные преступления, совершенные с использованием компьютеров, систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи;

проводить необходимые оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию причин, которые приводят к совершению уголовных преступлений в сфере киберпреступности;

выполнять, в пределах компетенции, поручения следователя, прокурора о проведении следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий по уголовным производствам;

рассматривать обращения и запросы граждан, предприятий, учреждений, организаций по вопросам, отнесенным к компетенции киберполиции;

анализировать и использовать зарубежный и отечественный опыт противодействия киберпреступности.

Посмотреть другие требования можно на сайте подачи заявки.

Что предлагают

Зарплата – от 11 000 грн. Также соцпакет, компенсацию за аренду жилья, подготовку и обучение.