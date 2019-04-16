Госдума приняла закон об изоляции роSSийского сегмента интернета

РоSSия сможет отключить своих граждан от Сети уже осенью.

Госдума приняла закон об изоляции роSSийского сегмента интернета
Фото: LB.ua

РоSSийская Государственная дума 16 апреля приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы роSSийского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры, более известный как закон об изоляции Рунета.

Об этом пишет ТАСС.

Закон вступит в силу с 1 ноября.

Как сообщает The Bell, цель закона - "противодействие угрозе устойчивости, безопасности и целостности интернета в РоSSии". Интернет-провайдеры и операторы связи должны будут установить специальное оборудование, выбранное Роскомнадзором. Оно будет фильтровать трафик и обеспечивать блокировку запрещенных ресурсов, а также дублировать систему маршрутизации трафика внутри страны.

Закон предусматривает, что Роскомнадзор сможет блокировать сайты оперативнее. Он исключит провайдеров из цепочки отношений с нарушителем. Раньше ведомство вело реестр запрещенных ресурсов, а провайдер блокировал сайт. Теперь Роскомнадзор сможет управлять блокировками сам, с помощью своего механизма.

Более того, Роскомнадзор получит мегаполномочия: он будет и устанавливать, и модернизировать, и эксплуатировать оборудование для защиты от угроз. Роскомнадзор сможет регулировать политику подключения провайдеров к тем или иным сетям связи. Провайдерам прямо запрещено подключаться к тем, кто не соблюдает требования.

РоSSийский закон о суверенном рунете - не изолированное явление и не роSSийское изобретение, а часть разветвления глобального интернета на две части, пишет Bloomberg. Фронт "новой холодной войны" проляжет именно по водоразделу между "китайской" и "американской" моделями, и пока РоSSия выступает на стороне Китая.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Microsoft сообщил о взломе Outlook. Компания советует сменить пароли
Google запускает возможность фильтрации информации по дате в окне поискаGoogle запускает возможность фильтрации информации по дате в окне поиска
Закон об изоляции роSSийского интернета прошел второе чтение в Госдуме фюрера РФЗакон об изоляции роSSийского интернета прошел второе чтение в Госдуме фюрера РФ
Google запустит дешевое и быстрое «холодное» облако. Что это такое и зачем нужноGoogle запустит дешевое и быстрое «холодное» облако. Что это такое и зачем нужно
Google решил проблему с деиндексацией страницGoogle решил проблему с деиндексацией страниц
Блок рекламы


Похожие новости
Страны ЕС поддержали скандальную реформу законодательства об авторских правахСтраны ЕС поддержали скандальную реформу законодательства об авторских правах
Закон об изоляции роSSийского интернета прошел второе чтение в Госдуме фюрера РФЗакон об изоляции роSSийского интернета прошел второе чтение в Госдуме фюрера РФ
Adblock Plus: 80% пользователей признают важность рекламы для интернетаAdblock Plus: 80% пользователей признают важность рекламы для интернета
Марк Цукерберг призвал к более активному регулированию интернетаМарк Цукерберг призвал к более активному регулированию интернета
Глава DuckDuckGo поддержал идею закона о конфиденциальности в СШАГлава DuckDuckGo поддержал идею закона о конфиденциальности в США
Google отметил 30-летие интернета тематическим дудломGoogle отметил 30-летие интернета тематическим дудлом
Facebook подал в суд на двух украинских разработчиков за незаконный сбор данныхFacebook подал в суд на двух украинских разработчиков за незаконный сбор данных
Пентагон отключил роSSийскую "фабрику троллей" от интернета в день выборов в КонгрессПентагон отключил роSSийскую "фабрику троллей" от интернета в день выборов в Конгресс
Британские законодатели назвали Facebook «цифровым гангстером»Британские законодатели назвали Facebook «цифровым гангстером»
Госдума РФ приняла закон об изоляции Рунета в первом чтенииГосдума РФ приняла закон об изоляции Рунета в первом чтении
Последние новости
Подгружаем последние новости