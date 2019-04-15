Китай пообещал защищать авторские права на снимок черной дыры

Такое неожиданное продолжение имела громкая история о том как группе ученых удалось впервые в истории заснять горизонт событий черной дыры, находящейся в центре галактики Messier 87 в 55 миллионах световых лет от нас. Об этом в последние пару дней много писали, мы — в том числе. Разумеется, каждая написанная новостником новость должна сопровождаться картинкой. В данном случае выбор картинки был совершенно очевиден. Видимо, примерно так же рассуждали и сотни тысяч блогеров, включая и китайских.

Как выяснилось, китайские власти рассуждают иначе.

«Государственное управление внесет защиту авторских прав владельцев изображения в предстоящую акцию «Цзяньван-2019» (ежегодная кампания, направленная на борьбу с плагиатом в киберпространстве)», — цитирует РИА Новости заявление китайского ведомства.

О претензиях авторов снимка к его публикаторам пока ничего не известно и, думается, известно не будет — астрономы не для того вели эту работу, чтобы продавать ее результаты за деньги.



