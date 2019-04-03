Adblock Plus: 80% пользователей признают важность рекламы для интернета

Eyeo, компания-разработчик Adblock Plus, выяснила, что 80% онлайн-пользователей осознают важную роль рекламы в сохранении бесплатного интернета, но хотели бы её контролировать.

Исследование было проведено YouGov по заказу eyeo. В опросе приняли участие 2023 британских интернет-пользователей. 878 из них указали, что пользуются блокировщиками рекламы на цифровых устройствах.

Согласно полученным результатам, большинство пользователей признают важность рекламы, но хотели бы получить полный контроль над своим опытом в интернете. Когда дело касается рекламы, они требуют честного обмена ценностями.

Исследование также показало, что пользователи готовы уделять внимание ненавязчивым формам рекламы, пока сохраняют контроль над её показами, но как только эту возможность у них отбирают – испытывают недовольство.

Другие выводы исследования:

71% британских пользователей блокируют рекламу потому, что не хотят её видеть.

49% респондентов из той же категории респондентов устанавливают блокировщик рекламы из соображений безопасности и конфиденциальности. Иными словами, они чувствуют исходящую от цифровой рекламы угрозу, и применяют блокировку как способ защиты.

89% пользователей блокировщиков в Великобритании считают, что крупные издатели осуществляют прозрачную рекламную политику, и ценят то, что рекламодатели честно продвигают свои продукты или услуги.

«Мы с удовольствием опровергаем потрёпанный, но устойчивый миф о том, что пользователей не волнуют перспективы развития интернета. Наше исследование ясно показывает, что большинство понимает, какую роль играет реклама в поддержании интернета. Именно поэтому пользователи сегодня массово переходят от полной блокировки рекламы к её фильтрации. Очевидно, что онлайн-пользователи хотят более справедливого обмена ценностями с издателями и рекламодателями», — комментирует результаты операционный директор eyeo Бен Уильямс.

Со всеми данными исследования можно ознакомиться в PDF-отчёте по ссылке .

Напомним, в феврале Бен Уильямс в интервью SearchEngines рассказал о том, с чем Adblock Plus пришлось бороться в 2018 году, об экспериментах сервиса с AI и своём видении честного информационного обмена в сети.

А в марте вышла новая версия Adblock Plus, которая блокирует рекламу в 5 раз быстрее.