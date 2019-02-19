Компании США подвергаются кибератакам из Китая и Ирана, - СМИ

Среди жертв нападений компании Boeing, General Electric Aviation и T-Mobile.

Компании США подвергаются кибератакам из Китая и Ирана, - СМИ
Фото: autocentre.ua

Десятки американский компаний и организаций пострадали от нападений хакеров из Ирана и Китая. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на данные полученные от семи информированных лиц.

Возможно, рассуждает издание, хакеров спровоцировали решение администрации президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки в отношении Ирана, а также противостояние США и Китая в торговой сфере, сообщает Голос Америки.

Министерство внутренней безопасности США выдало чрезвычайное распоряжение в ответ на нападения из Ирана в прошлом месяце, и с тех пор чиновники в большинстве своем не акцентировали внимание на этих нападениях

В кратком изложении отчета разведки, который зачитали корреспонденту NYT, речь идет о том, что среди жертв нападений китайских хакеров, которые охотились на технологические тайны, были такие компании как Boeing, General Electric Aviation и T-Mobile.

Наиболее серьезным противником США в киберсфере все еще видят РоSSию, которая, как считают, вмешивалась в выборы в США. Среди целей РоSSии, по сообщениям, также были объекты энергетики, говорится в статье.

В то же время китайские хакеры возобновили свои усилия. Их приоритетом, сообщают исследователи, является выполнение пятилетнего экономического плана Пекина, направленного на то, чтобы вывести Китай в лидеры в области искусственного интеллекта и других современных технологий.

"Некоторые недавние материалы, полученные разведкой, были созданы с военными целями, или для подготовки к будущему киберконфликту, но большая часть недавних краж связана с реализацией пятилетнего плана и других стратегий в сфере технологий", – говорит директор программ киберпространства аналитического центра Совета международных отношений США Адам Сигал.

Как сообщалось, в декабре США предъявили обвинения хакерам, связанным с китайской разведкой.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Госдума РФ приняла закон об изоляции Рунета в первом чтенииГосдума РФ приняла закон об изоляции Рунета в первом чтении
Google потратит $13 млрд на новые дата-центры и офисы в СШАGoogle потратит $13 млрд на новые дата-центры и офисы в США
Google улучшил редактор аудиторий в Google Analytics для FirebaseGoogle улучшил редактор аудиторий в Google Analytics для Firebase
Facebook грозит многомиллиардный штраф от FTCFacebook грозит многомиллиардный штраф от FTC
Google не советует «слишком часто» переключаться между index и noindexGoogle не советует «слишком часто» переключаться между index и noindex
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook следит за теми, кто оставлял угрозы в адрес компанииFacebook следит за теми, кто оставлял угрозы в адрес компании
Google назвал главные области внимания для компании на 2019 годGoogle назвал главные области внимания для компании на 2019 год
Новый тип SEO-атаки: изменение даты открытия компании в Google Мой бизнесНовый тип SEO-атаки: изменение даты открытия компании в Google Мой бизнес
В результате обновления Yelp компании лишились большого количества отзывовВ результате обновления Yelp компании лишились большого количества отзывов
Сотрудники Google: мы больше не верим, что для компании на первом месте ценности, а не прибыльСотрудники Google: мы больше не верим, что для компании на первом месте ценности, а не прибыль
Директор по развитию бизнеса WhatsApp уходит из компанииДиректор по развитию бизнеса WhatsApp уходит из компании
Google позволил пользователям добавлять хештеги к отзывам на компанииGoogle позволил пользователям добавлять хештеги к отзывам на компании
Сотрудники Google протестуют против отношения компании к сексуальным домогательствамСотрудники Google протестуют против отношения компании к сексуальным домогательствам
Украинский МИД минимум раз в неделю подвергается кибератакам, - КлимкинУкраинский МИД минимум раз в неделю подвергается кибератакам, - Климкин
Вице-президент США призвал Google отказаться от разработки поисковика для КитаяВице-президент США призвал Google отказаться от разработки поисковика для Китая
Последние новости
Подгружаем последние новости
e { mit_window_size = (mit_window_size - 470)+'px'; } return mit_window_size; }); }