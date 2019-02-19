AMP способствует повышению органического трафика из поиска – исследование
Агентство Stone Temple и компания Womp Mobile,
В ходе исследования изучалась эффективность 26 доменов и более чем 9 млн AMP-страниц. Результаты были получены путём сравнения статистики по сайтам за 30 дней до внедрения AMP и через 30 дней после.
Согласно данным отчёта, у 22 из 26 сайтов после внедрения AMP наблюдалось увеличение органического трафика из поиска на мобильных устройствах.
По всем 26 сайтам внедрение AMP привело к следующим результатам:
- Органический трафик вырос в среднем на 27,1%;
- Показы в SERP – на 33,8%;
- CTR из SERP – на 15,3%.
При этом e-commerce ресурсы выиграли от внедрения AMP даже больше. У них органический трафик вырос на 32,1%, тогда как у информационных сайтов – на 13,7%.
Более высокие результаты наблюдались и со стороны показов в SERP: у e-commerce сайтов рост составил 42,16%, а у издателей – 23,1%.
Что касается CTR, то этот показатель был выше у информационных сайтов: 23,1% против 12,4% у e-commerce ресурсов.
Однако положительные результаты наблюдались не у всех. У одного из пяти сайтов никаких улучшений после внедрения AMP отмечено не было. По мнению Stone Temple, на это могло повлиять несколько факторов:
- AMP не может спасти те сайты, которые уже находятся в упадке;
- На трафик и вовлечённость может влиять сезонность, а в исследовании анализировались лишь данные за 60 дней;
- Рыночные условия также имеют значение: конкуренты могли внедрять изменения в то же самое время, что и изучаемые сайты;
- Сайты, которые уже хорошо ранжируются, вряд ли увидят крупные улучшения после внедрения AMP.
При этом проблемы с AMP, по наблюдениям агентства, в большинстве случаев связаны с некорректным внедрением технологии и некачественным пользовательским опытом, полученным в итоге.
Со всеми данными исследования можно ознакомиться по
Напомним, что в ноябре Google опубликовал подробный FAQ по индексации AMP, а с декабря официальный плагин AMP for WordPress позволяет создавать AMP-only сайты.
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Internet и сети
19.02.2019 00:41