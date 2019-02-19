AMP способствует повышению органического трафика из поиска – исследование

Агентство Stone Temple и компания Womp Mobile, провели масштабное исследование AMP, призванное выяснить, как использование этой технологии влияет на показатели сайтов.

В ходе исследования изучалась эффективность 26 доменов и более чем 9 млн AMP-страниц. Результаты были получены путём сравнения статистики по сайтам за 30 дней до внедрения AMP и через 30 дней после.

Согласно данным отчёта, у 22 из 26 сайтов после внедрения AMP наблюдалось увеличение органического трафика из поиска на мобильных устройствах.

По всем 26 сайтам внедрение AMP привело к следующим результатам:

Органический трафик вырос в среднем на 27,1%;

Показы в SERP – на 33,8%;

CTR из SERP – на 15,3%.

При этом e-commerce ресурсы выиграли от внедрения AMP даже больше. У них органический трафик вырос на 32,1%, тогда как у информационных сайтов – на 13,7%.

Более высокие результаты наблюдались и со стороны показов в SERP: у e-commerce сайтов рост составил 42,16%, а у издателей – 23,1%.

Что касается CTR, то этот показатель был выше у информационных сайтов: 23,1% против 12,4% у e-commerce ресурсов.

Однако положительные результаты наблюдались не у всех. У одного из пяти сайтов никаких улучшений после внедрения AMP отмечено не было. По мнению Stone Temple, на это могло повлиять несколько факторов:

AMP не может спасти те сайты, которые уже находятся в упадке;

На трафик и вовлечённость может влиять сезонность, а в исследовании анализировались лишь данные за 60 дней;

Рыночные условия также имеют значение: конкуренты могли внедрять изменения в то же самое время, что и изучаемые сайты;

Сайты, которые уже хорошо ранжируются, вряд ли увидят крупные улучшения после внедрения AMP.

При этом проблемы с AMP, по наблюдениям агентства, в большинстве случаев связаны с некорректным внедрением технологии и некачественным пользовательским опытом, полученным в итоге.

Со всеми данными исследования можно ознакомиться по ссылке .