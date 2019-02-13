Мировые расходы на поисковую рекламу выросли на 10%

В четвёртом квартале 2018 года расходы на поисковую рекламу по всему миру выросли на 10% в годовом сравнении. Об этом свидетельствуют данные нового отчёта Marin Software.

Самые высокие расходы были зафиксированы в таких секторах, как финансы и розничная торговля. В них прирост составил 25% и 12% соответственно.

В целом рост был отмечен по всем отраслям. При этом количество кликов сократилось. CTR упал с 3,46% в третьем квартале 2018 года до 3,16% в четвёртом.

Средняя CPC снизилась с $0,77 в третьем квартале до $0,75 в четвёртом.

Наименьшая CPC наблюдалась в туристическом сегменте – $0,45. За ним следует ритейл – $0,48.

Глобальные показатели CPC по всем отраслям отображены на диаграмме ниже:

Mobile

В отчётном квартале на мобильный сектор приходилось 36% расходов на поисковую рекламу в ритейле и 41% — по всем вертикалям.

«Mobile продолжает быть критически важной точкой для принятия решений о покупке», — отмечают авторы отчёта.

Google Shopping

На товарные объявления Google (PLA) приходилось 36% всех расходов на поисковую рекламу – по всем отраслям.

«Товарные объявления остаются “хлебом насущным” для рекламодателей в сфере розничной торговли», — говорится в отчёте.

Реклама в социальных сетях

В четвёртом квартале рекламодатели увеличили свои бюджеты на Instagram Stories. В целом на Instagram приходилось 18% от общих расходов на Facebook, а на Instagram Stories – 34% от расходов на Instagram.

В отчётном периоде расходы на Instagram Stories выросли на 36% по сравнению с предыдущим кварталом.

На динамическую рекламу в Facebook приходилось 35% от общих расходов на Facebook.