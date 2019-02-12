СБУ заблокирует новый список сайтов, угрожающих национальной безопасности

Часть ресурсов могут влиять на объекты инфраструктуры, другие занимаются вливанием фейков в информационное пространство.

СБУ заблокирует новый список сайтов, угрожающих национальной безопасности
Фото: Телеканал 360

Служба безопасности Украины сообщила о готовящейся блокировке ряда сайтов, связанных с попытками вмешательства в украинские выборы. Речь идет о сайтах, содержание которых угрожает национальной безопасности, сообщил начальник Департамента контрразведочной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Климчук.

"Имеющаяся у Службы безопасности информация свидетельствует о том, что основной уклон роSSийские спецслужбы будут делать на гибридную агрессию: кибератаки, атаки на кибернетическое пространство и объекты критической инфраструктуры. А также второй вектор – информационные влияния, фейковые новости и атаки на информационное пространство", - цитирует Климчука "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что у СБУ есть информация, что спецслужбы РФ готовят мощные кибератаки перед выборами в Украине и во время самих выборов. "Они могут проходить не только на электронные системы непосредственно Центральной избирательной комиссии, а могут атаковать какие-либо объекты критической инфраструктуры, такие как транспорт, связь, финансы и энергетика", - добавил Климчук.

Представитель СБУ подчеркнул, что Украина сможет эффективно реагировать на такие киберугрозы.

"За последний год было заблокировано около 2 тыс. фейковых акаунтов в соцсетях, было подано для санкций около 200 интернет-сайтов, которые пропагандировали роSSийскую идеологию. В этом году будут также заблокированы еще 100 сайтов решением СНБО, которое в ближайшее время будет введено указом президента ", - добавил Климчук.

Чиновник отметил, что в последние время СБУ фиксирует группы интернет-агитаторов, которые сотрудничают с роSSийскими кураторами и получают от них денежное вознаграждение и задания по дискредитации избирательного процесса.

Напомним, в мае 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, согласно которому был расширен список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, в Украине запрещен доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также к Mail.ru и "Яндексу".

Группа депутатов Верховной Рады обратилась с конституционным представлением в Конституционный Суд о признании отдельных положений этого указа Президента неконституционными. 14 июня 2017 Высший административный суд признал законным указ Президента Петра Порошенко о запрете роSSийских социальных сетей и интернет-ресурсов.


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