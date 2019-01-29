Создатель интернета предупредил об опасности со стороны IoT-устройств

Американский ученый и разработчик, официальный интернет-евангелист компании Google , Винтон Серф (Vinton Cerf), который считается одним из создателей интернета, назвал незащищенные IoT-устройства главной опасностью для современной сети.

Серф обеспокоен тем, что число подобных устройств, подключающихся к интернету, постоянно растет. И все они являются потенциально опасными, ведь последствия сбоя в работе таких устройств могут быть непредсказуемыми. Взять хотя бы взломанный беспилотный автомобиль, который может попасть в аварию, системы видеонаблюдения или бытовую технику, которая уже демонстрирует серьезные программные ошибки и уязвимости, использующиеся хакерами.

Более того, сами производители зачастую не обновляют программное обеспечение, лежащее в основе умных устройств, особенно для старых моделей, так что дыры в безопасности и другие недостатки часто остаются без внимания.

По словам Серфа, интернет имеет два врожденных недостатка: он не приспособлен для подключения миллиардов устройств, которые в конечном счете все-таки будут встроены в эту сеть, и не обладает встроенными протоколами безопасности.

Каждое подключаемое напрямую к интернету устройству должно обладать уникальным числовым адресом. Когда интернет только запускался, он поддерживал 32-битную систему адресов, то есть к нему могло подключиться до 4,3 млрд устройств.

Когда в 1990-х и начале нулевых интернет начал резко набирать популярность, стало ясно, что 4,3 млрд адресов абсолютно недостаточно. Инженерный совет интернета начал разработку шестой версии интернет-протокола, или IPv6, поддерживающего 128-битную систему адресов. Однако стандарт запустился только в 2012 году.

«Сейчас мы видим потребность в 128-битных адресах. Если бы я осознал ее раньше, то нам бы не пришлось так заморачиваться с принятием IPv6», — пояснил Серф.

Напомним, по прогнозам Business Insider Intelligence, количество подключенных к интернету IoT-устройств к 2020 году увеличится до 34 млрд. Устройства интернета вещей составят 24 млрд, а традиционные вычислительные устройства (смартфоны, планшеты, умные часы) – 10 млрд. Объем мирового рынка интернета вещей к этому времени достигнет $1,3 трлн.