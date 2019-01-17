В сеть выложили базу данных с 773 миллионами почтовых адресов

Хакеры выложили в сеть базу данных с почти 773 миллионами уникальных адресов электронной почты и почти 22 миллионами уникальных паролей.

Как сообщил эксперт в области компьютерной безопасности Трой Хант (Troy Hunt), папка «Коллекция №?1» весом 87 гигабайт была выложена на облачном сервисе MEGA, а также на «популярном хакерском форуме». По словам эксперта, коллекция составлена из разных источников, начиная с 2008 года.

Целью создания подобной базы могло быть ее последующее использование для кражи аккаунтов: хакеры выбирают какой-либо сайт и автоматически подставляют комбинации из базы. Поскольку люди нередко используют одни и те же логины и пароли, преступникам удается завладеть их аккаунтами.

Примечательно, что сам Трой Хант нашел в базе свой адрес и пароль — правда, двухлетней давности.

Проверить наличие своего почтового адреса в «Коллекции №?1», можно на сайте «Have I Been Pwned?» , который поддерживается экспертом.

Напомним, 30 ноября хакеры получили доступ к одной из защищенных систем сервиса Quora и украли данные около 100 млн пользователей. В число похищенных сведений вошли юзернеймы, email-адреса, IP-адреса, зашифрованные версии паролей, настройки, персонализированные сведения.