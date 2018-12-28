Твиттер посла Украины в ООН пытались взломать

Неизвестные пытались взломать аккаунт постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко в Twitter .

"Извините за долгое молчание - потратил целый день на восстановление доступа в Twitter . Кто-то пытался взломать мой аккаунт. Хочу пожелать моим недругам лопнуть от злости. Свою работу делать не перестанем. С наступающими праздниками, друзья", — написал дипломат в соцсети.

Вибачте за довге мовчання-витратив цілий день на відновлення доступу в Твіттер. Хтось намагався зламати мій обліковий запис. Хочу побажати моїм недругам луснути від злості. Свою роботу робити не перестанемо. З прийдешніми святами, друзі ?? pic.twitter.com/8bNFy5McHE — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) December 27, 2018