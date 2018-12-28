Твиттер посла Украины в ООН пытались взломать

Ельченко пожелал недругам "лопнуть от злости".

Неизвестные пытались взломать аккаунт постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко в Twitter.

"Извините за долгое молчание - потратил целый день на восстановление доступа в Twitter. Кто-то пытался взломать мой аккаунт. Хочу пожелать моим недругам лопнуть от злости. Свою работу делать не перестанем. С наступающими праздниками, друзья", — написал дипломат в соцсети.

Вибачте за довге мовчання-витратив цілий день на відновлення доступу в Твіттер. Хтось намагався зламати мій обліковий запис. Хочу побажати моїм недругам луснути від злості. Свою роботу робити не перестанемо. З прийдешніми святами, друзі ?? pic.twitter.com/8bNFy5McHE

— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) December 27, 2018

Напомним, что с 9 декабря 2015 года Ельченко занимает должность постоянного представителя Украины при ООН. До этого почти пять лет он был послом Украины в РоSSийской Федерации. С 17 марта 2014 был отозван в Киев для консультаций в связи с оккупацией Крыма.


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