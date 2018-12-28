?Четверых украинцев подозревают в создании онлайн-платформы по продаже персональных данных в DarkNet

За год такой деятельности хакеры получали более $22 млн прибыли.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил о прекращении деятельности одной из самых известных платформ по продаже персональных данных в DarkNet.

Об этом сообщила пресс-служба НПУ в Фейсбуке.

"Установлены личности четверых граждан Украины, причастных к созданию, организации и администрированию одной из самых известных в DarkNet онлайн-платформы по продаже персональных данных пользователей сети. К документированию этой преступной группы были задействовании правоохранители Доминиканской Республики, Индонезии, Испании , Франции и Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хакеры протяжении последних пяти лет беспрепятственно получали доступ к учетным записям PayPall, Amazon, eBay, WellsFargo, Suntrust, Bank of America. Для получения доступа они использовали специально созданное вредоносное программное обеспечение. Жертвами их действий стали граждане Украины, Канады, Великобритании, Испании , Франции.

Среди распространяемой хакерами информации - логины, пароли, персональные данные пользователей, их телефоны, реквизиты банковских карт и другая необходимая для авторизации информация.

"Например, злоумышленники получили перечень учетных записей, похищенных, в результате взлома одной из соцсетей, которая насчитывала почти 0,5 млрд пользователей. Получив перечень учетных записей, хакеры использовали специализированные скрипты для определения количества учетных записей, которые дают доступ к банковским аккаунтам жертв и веб-сайтов электронной коммерции. В дальнейшем организаторы этого сайта скупали эти базы учетных записей и автоматизировано проверяли их на валидность. Стоимость одной учетной записи составляла в среднем $2,5 доллара. Учетные записи, содержащие пароль к почтовому ящику жертвы, стоили вдвое больше", - сообщили в киберполиции.

Примерный общий годовой оборот онлайн-платформы составил около $22 млн.

Фото: facebook.com/cyberpoliceua

Работники киберполиции провели санкционированные обыски на территории Одесской и Волынской областей и в Киеве . По их результатам была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи. Все направили на экспертизу.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК.

Напомним, ранее киберполиция задержала хакера, распространявшего вирусы для кражи данных.