Четверых украинцев подозревают в создании онлайн-платформы по продаже персональных данных в DarkNet

За год такой деятельности хакеры получали более $22 млн прибыли.

?Четверых украинцев подозревают в создании онлайн-платформы по продаже персональных данных в DarkNet
Фото: facebook.com/cyberpoliceua

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил о прекращении деятельности одной из самых известных платформ по продаже персональных данных в DarkNet.

Об этом сообщила пресс-служба НПУ в Фейсбуке.

"Установлены личности четверых граждан Украины, причастных к созданию, организации и администрированию одной из самых известных в DarkNet онлайн-платформы по продаже персональных данных пользователей сети. К документированию этой преступной группы были задействовании правоохранители Доминиканской Республики, Индонезии, Испании, Франции и Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хакеры протяжении последних пяти лет беспрепятственно получали доступ к учетным записям PayPall, Amazon, eBay, WellsFargo, Suntrust, Bank of America. Для получения доступа они использовали специально созданное вредоносное программное обеспечение. Жертвами их действий стали граждане Украины, Канады, Великобритании, Испании, Франции.

Среди распространяемой хакерами информации - логины, пароли, персональные данные пользователей, их телефоны, реквизиты банковских карт и другая необходимая для авторизации информация.

"Например, злоумышленники получили перечень учетных записей, похищенных, в результате взлома одной из соцсетей, которая насчитывала почти 0,5 млрд пользователей. Получив перечень учетных записей, хакеры использовали специализированные скрипты для определения количества учетных записей, которые дают доступ к банковским аккаунтам жертв и веб-сайтов электронной коммерции. В дальнейшем организаторы этого сайта скупали эти базы учетных записей и автоматизировано проверяли их на валидность. Стоимость одной учетной записи составляла в среднем $2,5 доллара. Учетные записи, содержащие пароль к почтовому ящику жертвы, стоили вдвое больше", - сообщили в киберполиции.

Примерный общий годовой оборот онлайн-платформы составил около $22 млн.

Фото: facebook.com/cyberpoliceua

Работники киберполиции провели санкционированные обыски на территории Одесской и Волынской областей и в Киеве. По их результатам была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи. Все направили на экспертизу.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК.

Напомним, ранее киберполиция задержала хакера, распространявшего вирусы для кражи данных.


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