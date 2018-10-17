МИД Словакии подвергся масштабной кибератаке

Источник угрозы находился за границей, но утечки удалось избежать.

Министерство иностранных дел Словакии испытало масштабную кибератаку, целью которой было получение данных и документов из компьютерной сети ведомства. Об этом заявил словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини, сообщает Aktuality.sk.

Премьер сказал, что атака была "очень изощренной" и назвал хакеров "многонациональной, сложной шпионской организацией". Также он отметил, что вмешательство в сеть обнаружила военная разведка Словакии после того, как компьютеры начали "необычно функционировать".

"После глубокого анализа они подтвердили, что это не обычный вирус, а сложный вредоносный код, который позволяет злоумышленникам фильтровать данные внутри организации при атаке на серверы из-за границы", - сказал он.

Премьер не сказал, какие документы пытались украсть хакеры, но уточнил, что утечки критической информации удалось избежать.

Напомним, Британская спецслужба назвала неизбежной масштабную кибератаку на страну. В частности, в Британии отметили, что одним из источников киберугрозы для страны является РоSSия и роSSийские власти, однако опасность исходит и от других стран.