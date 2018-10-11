Alphabet снова возглавил рейтинг лучших работодателей мира по версии Forbes
Американский журнал Forbes
В топ-5 рейтинга вошли холдинг Alphabet, владеющий Google, Microsoft, Apple, Walt Disney и Amazon.
Холдинг Alphabet уже второй год подряд возглавляет этот список. Лучшим работодателем в мире компанию делают высокие оценки условий работы и политика диверсификации персонала.
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Общая численность персонала Alphabet превышает 80 тысяч человек.
В целом в рейтинге Forbes доминируют американские компании. На их долю приходится 185 работодателей из топ-500.
Для составления рейтинга было проанализировано более 430 тысяч анкет сотрудников компаний. Респондентов просили оценить своего работодателя и ответить на вопрос, порекомендовали бы они компанию своему другу или родственнику. Опрошенных также просили указать тех работодателей, которые им нравятся.
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11.10.2018 18:37