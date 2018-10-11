Alphabet снова возглавил рейтинг лучших работодателей мира по версии Forbes

Американский журнал Forbes представил рейтинг лучших работодателей мира за 2018 год. Список из 500 компаний опубликован на сайте издания.

В топ-5 рейтинга вошли холдинг Alphabet, владеющий Google, Microsoft, Apple, Walt Disney и Amazon.

Холдинг Alphabet уже второй год подряд возглавляет этот список. Лучшим работодателем в мире компанию делают высокие оценки условий работы и политика диверсификации персонала.

В отчёте по кадровому составу за 2018 год Google сообщил, что женщины занимают 25,5% управленческих позиций в компании. Также в корпорации стало работать больше латиноамериканцев и афроамериканцев.

Общая численность персонала Alphabet превышает 80 тысяч человек.

В целом в рейтинге Forbes доминируют американские компании. На их долю приходится 185 работодателей из топ-500.

Для составления рейтинга было проанализировано более 430 тысяч анкет сотрудников компаний. Респондентов просили оценить своего работодателя и ответить на вопрос, порекомендовали бы они компанию своему другу или родственнику. Опрошенных также просили указать тех работодателей, которые им нравятся.


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