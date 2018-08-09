Киевлянин создал карту с адресами всех украинских айтишников. Это вообще легально?

Это не социальная сеть, в которую мы сливаем данные самостоятельно. Это интерактивная карта, которая подтягивает данные из открытых государственных реестров. А именно из реестра юридических и физических лиц предпринимателей и общественных организаций, пишут AIN.UA .

Чтобы посмотреть имена всех программистов, которые проживают в доме и в каких квартирах, достаточно просто выбрать на карте точку и кликнуть по ней.

По данным whois, сайт зарегистрирован 8 августа киевлянином Павлом Василенко. Он и сам есть на своей карте по адресу, указанному в регистрационной информации к доменному имени. По словам Василенко, программисты отбираются по КВЭДам 62.** — из раздела «Компьютерное программирование, консультации и связанная с ними деятельность», однако некоторые пользователи, у которых нет таких КВЭД, также почему-то попали на карту. Возможно, она также подтягивает смежные разделы, такие как «Предоставление информационных услуг».

Как сообщил Павел в ответ на запрос AIN.UA, карту он создал ради эксперимента.

«Это просто одна HTML-страничка. Цель — скорее разобраться с визуализацией данных, посмотреть на своих соседей и обратить внимание программистов на то, что эти данные публично доступны».

На сайте Минюста говорится, что открытые данные «любое лицо может свободно копировать, публиковать, распространять, использовать, в том числе в коммерческих целях, в сочетании с другой информацией или путем включения в состав собственного продукта». Однако на форуме DOU нашлось очень много недовольных тем, что их адрес проживания можно отследить таким образом.

По словам юриста Клима Братковского, сервис абсолютно легален, и недовольным по сути нечего предъявить его разработчику.

«Это не запрещено, все в рамках закона. Так уже много лет [доступ к данным юрлиц и ФЛП открыт — ред.], еще лет 15 это можно было узнать, только за деньги. Можно узнать не только адрес, по которому ФЛП зарегистрирован, но и владеет ли он недвижимостью. Эта услуга на сайте Минюста стоит 23 грн».

На данный момент сайт недоступен из-за ограничения картографического сервиса Mapbox, на котором построен проект. «Там 50 000 бесплатных запросов в месяц, и, видимо, они закончились«, — пояснил Василенко, добавив, что не ожидал такого наплыва трафика в первый же день. Сам он ссылку на карту никак не распространял — просто показал нескольким коллегам по работе — «возможно, кто-то из них опубликовал ее в соцсетях».

Удалять карту разработчик пока не планирует. Скорей всего, сайт заработает снова и будет активен до 8 августа 2019 года — срока истечения регистрации домена.

Это не первый раз, когда открытость госданных приводит к неожиданным последствиям. Ранее выяснилось, что на площадках для онлайн-оплаты услуг ЖКХ можно узнать долги ваших соседей, метраж чужих квартир и многое другое.