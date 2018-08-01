В США арестовали трех украинских хакеров

Украинцы подозреваются в краже данных 100 американских компаний.

Трое граждан Украины арестованы по подозрению в причастности к хакерской группировке FIN7, также известной как Carbanak.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства юстиции США .

"В соответствии с тремя обвинительными актами, которые были раскрыты сегодня, граждане Украины Дмитрий Федоров, 44, Федор Хладырь, 33, и Андрей Колпаков, 30, являются членами действующей хакерской группировки, широко известной как FIN7 (также упоминается как "Группа Carbanak" и "Группа Навигатор")", - говорится в тексте официального сообщения.

Арестованные сейчас находятся под стражей в связи с обвинениями, представленными в окружной суд США в Сиэтле.

Украинцы подозреваются во взломе тысячи компьютерных систем и похищении миллионов номеров кредитных карт клиентов, данные которых хакеры продавали за выкуп.

Каждому из задержанных предъявлено обвинение в 26 случаях уголовных преступлений, в том числе в связи со сговором, мошенничеством в сети, взломами компьютеров, мошенничеством с устройством доступа и кражами личных данных.

В минюсте отметили, что с 2015 года члены FIN7 были вовлечены в киберпреступления, направленные против более чем 100 компаний США , в основном в сферах ресторанного, игорного и туристического бизнеса.

Напомним, в марте в Испании задержали украинского хакера, ограбившего банки на $1 млрд.