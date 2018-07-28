Показана скорость свыше 10 Гбит/с в сети 5G в движении

Компании NTT DoCoMo, AGC и Ericsson провели в Японии успешные полевые испытания технологии мобильной связи пятого поколения (5G) на автомобиле, двигавшемся на высокой скорости.

В ходе тестирования использовался частотный диапазон 28 ГГц. Транспортное средство было оборудовано специальными антенными модулями, монтируемыми на стеклянные поверхности. В общей сложности специалисты задействовали восемь таких модулей — на боковых окнах, лобовом и заднем стёклах. Это обеспечило приём сигналов с любых направлений.

Испытания проводились на участке дороги протяжённостью 2,2 километра. В машине было установлено мобильное оборудование 5G, на территории тестовой зоны — три стационарные базовые станции.

В результате, удалось показать пропускную способность на уровне 8 Гбит/с при движении автомобиля со скоростью до 100 км/ч. Более того, пропускная способность канала достигла 11 Гбит/с при снижении скорости машины до 30 км/ч.

Таким образом, испытания показали, что сети 5G обеспечат подключённые автомобили и самоуправляемый транспорт сверхбыстрыми каналами связи. Это откроет эпоху совершенно новых сервисов и телематических услуг.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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