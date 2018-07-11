Стартап Monday.com привлек $50 млн при оценке в $500 млн. Он конкурирует с Asana и Trello

Стартап Monday.com огласил о привлечении $50 млн инвестиций в ходе раунда серии C, пишет TechCrunch. Ключевыми инвесторами выступили Stripes, Insight Venture Partners и Entr?e Capital. Также стартапу продлили кредитную линию от LeumiTech, филиала израильского банка Leumi Bank, пишут AIN.UA.

По сообщениям источников, приближенных к сделке, она заключалась при оценке стартапа в $500 млн. Ранее Monday.com, основанный в Тель-Авиве, был известен под названием Dapulse.

Компания выпускает одноименный сервис для проектного менеджмента. Он не работает по условно-бесплатной модели, как конкуренты в лице Slack или Trello — на Monday можно воспользоваться триалом, после чего за доступ придется платить. У сервиса уже более 35 000 клиентов, в числе которых и крупные бизнесы вроде Carlsberg Group, Discovery Channel, McDonalds и WeWork.

Monday.com доступен в веб-версии, на iOS и Android. Интерфейс совмещает в себе несколько возможностей: можно создавать доски, планировать и назначать задачи, распределять обязанности, писать комментарии, отправлять уведомления, делиться файлами.

Сервис позволяет визуализировать данные и рисовать таймлайны выполнения задач. Также есть возможность пригласить клиента для трекинга процесса, пользоваться продвинутым поиском. Наконец, Monday поддерживает интеграции с Google Calendar, Zapier, Dropbox и другими сервисами.

Стартап Monday.com привлек $50 млн при оценке в $500 млн. Он конкурирует с Asana и Trello

Объявив о привлечении новых инвестиций, команда Monday.com также показала новые функции. В их числе:

  • Monday Stories — коммьюнити для пользователей сервиса, где можно делиться лучшими кейсами;
  • Column Center — 15 новых метрик вроде трекинга времени и логов работы, которые можно отслеживать на главной панели;
  • Board Views — улучшенный инструмент для визуализации.

Общая сумма инвестиций, привлеченных Monday.com, достигает $84 млн. Компания заявляет, что лишь за прошлый год втрое увеличила доходы, которые достигли «десятков миллионов долларов». При этом, сервис работает на конкурентном рынке — сервис Asana, созданный кофаундером Facebook Дастином Московицом, недавно привлек $75 млн инвестиций. В свою очередь Atlassian в прошлом году купила Trello за $425 млн.


Михаил Сапитон, AIN


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