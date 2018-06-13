Snapchat реализовал возможность удаления отдельных сообщений еще до прочтения

Snapchat дал возможность своим пользователям удалять уже отправленные, но по каким-то причинам смущающие их сообщения еще до прочтения адресатом, благодаря новой функции Clear Chats. Функция заработает по всему миру в течение ближайших недель.

После удаления сообщения еще до его просмотра, никто не сможет его прочитать, однако, контакт получит уведомление о том, что отправленное сообщение было удалено.

Ранее текстовые сообщения, отправляемые контактам в мессенджере, оставались в журнале сообщений до тех пор, пока обе стороны не просмотрели чат или если они не были просмотрены в течение 30 дней. В групповых чатах сообщения удаляются через 24 часа. Также Snapchat предоставлял возможность удалить весь разговор, а не отдельные сообщения.

Введение новой функции усиливает механизм конфиденциальности и соответствует некоторым правилам GDPR, давая пользователям больше контроля над своими данными.