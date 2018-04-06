Киберполиция ищет «белых» хакеров в штат. Зарплаты — до 50 000 грн

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины объявляет набор «белых» хакеров в штат — будут искать специалистов с хорошими знаниями в теории и практике кибербезопасности. Официально конкурс на вакансии стартует 10 апреля, а зарплаты специалистам обещают от 25 000 до 50 000 грн. Подавать заявки в онлайне можно будет на сайте Нацполиции. , пишут AIN.UA

От кандидатов требуются теоретические знания в области:

  • архитектуры операционных систем;
  • построения и работы локальных и глобальных телеком-сетей;
  • базовых принципов криптографии;
  • современных разновидностей атак на компьютерные системы;
  • принципов защиты узлов и элементов телеком-сетей;
  • принципов работы компьютерных систем, периферии;
  • принципов работы программ и основ алгоритмизации;
  • принципа построения баз данных.

Также, требуются практические навыки в:

  • построении, настройке и защите компьютерных сетей;
  • разработке ПО;
  • использовании и обслуживании систем управления базами данных;
  • администрировании разных ОС;
  • поиске уязвимостей сети и ее узлов;
  • поиске, сборе и анализе информации из открытых источников.

Кандидаты, у которых есть сертификаты вроде SANS GIAC Certified Intrusion Analyst (GCIA), Offensive Security Certified Professional, EC-Council Certified Security Analyst(ECSA) или подобные, не должны будут проходить квалификационные тесты во время собеседования.


Ольга Карпенко, AIN


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Киберполиция ищет «белых» хакеров в штат. Зарплаты — до 50 000 грн
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