Киберполиция ищет «белых» хакеров в штат. Зарплаты — до 50 000 грн
Департамент киберполиции Национальной полиции Украины
От кандидатов требуются теоретические знания в области:
- архитектуры операционных систем;
- построения и работы локальных и глобальных телеком-сетей;
- базовых принципов криптографии;
- современных разновидностей атак на компьютерные системы;
- принципов защиты узлов и элементов телеком-сетей;
- принципов работы компьютерных систем, периферии;
- принципов работы программ и основ алгоритмизации;
- принципа построения баз данных.
Также, требуются практические навыки в:
- построении, настройке и защите компьютерных сетей;
- разработке ПО;
- использовании и обслуживании систем управления базами данных;
- администрировании разных ОС;
- поиске уязвимостей сети и ее узлов;
- поиске, сборе и анализе информации из открытых источников.
Кандидаты, у которых есть сертификаты вроде SANS GIAC Certified Intrusion Analyst (GCIA), Offensive Security Certified Professional, EC-Council Certified Security Analyst(ECSA) или подобные, не должны будут проходить квалификационные тесты во время собеседования.
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