Команда Tor перестала работать над приложением Messenger

Команда Tor работала над приложением Messenger в 2015 году, чтобы повысить безопасность клиентов чата. Но эти планы заканчиваются менее чем через три года.

Разработчики заканчивают свою работу над Tor Messenger из-за недостатка поддержки. Эксперты перестали работать с интерфейсом, потому что не видели большого прогресса.

Приложение по-прежнему застряло на бета-тестировании. Создатели, наверное, игнорировали отчеты об ошибках и запросы функций из-за ограниченных ресурсов.

Были также основные проблемы безопасности. Большинство приложений обмена сообщениями Tor Messenger поддерживаются на основе архитектуры «клиент-сервер».

В связи с этим могла бы быть утечка метаданных (например, кто участвует в разговоре и когда).

Не было реального способа, чтобы команда Tor смогла предупредить эти проблемы.

Существует не так много жизнеспособных альтернатив. Tor предлагает CoyIM, но он подвержен тем же самым проблемам метаданных, что и Messenger.

Всегда есть вероятность того, что некоторые данные чата могут попасть в чужие руки.