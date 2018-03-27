В Верховной Раде предлагают наказывать за спам штрафами до 2 млн гривен
Нардепы Борислав Береза, Константин Усов и Леонид Емец зарегистрировали в Верховной Раде
Согласно законопроекту, спам — это «электронные, текстовые и/или мультимедийные сообщения рекламного, коммерческого характера, которые без предварительного согласия потребителя умышленно отправляются на его адрес электронной почты, абонентский номер, или конечное оборудование абонента и/или от получения которых потребитель не может отказаться…».
Законопроект предлагает обязать тех, кто рассылает сообщения, получать от заказчиков рассылок согласие от потребителей. Одно из положений документа — запретить операторам и провайдерам передавать данные третьим лицам, не связанным с телекоммуникационными услугами. Авторы законопроекта предлагают запретить принимать к рассылке сообщения, которые соответствуют определению «спам».
Штрафы от 500 до 1000 прожиточных минимумов (от 850 000 грн до 1,7 млн грн) будут накладываться за:
- умышленное распространение спама, которое не привело к нарушению или прекращению работы электронных устройств, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи;
- распространение рассылки без согласия пользователей;
- за организацию и/или содействие рассылки спама.
Лица, осуществляющие рассылки сообщений, должны в течение трех месяцев после вступления этого закона в силу, сообщить потребителей о подписке на рассылки. Такое сообщение должно содержать механизм отказа от рассылки через гиперссылку и/или обратное сообщение отправителю со словом «Стоп».
Авторы законопроекта предлагают, чтобы умышленное массовое распространение сообщений, осуществленное без предварительного согласия адресатов, которое привело к нарушению или прекращению работы компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, каралось штрафом от 500 до 1000 минимальных зарплат или ограничением свободы до трех лет.
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