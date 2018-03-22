ГФС предупредила о рассылке от ее имени писем с вредоносным ПО

ГФС просит налогоплательщиков внимательно читать электронный адрес отправителя и проверять его достоверность.

?ГФС предупредила о рассылке от ее имени писем с вредоносным ПО
Фото: Misanec.ru

Государственная фискальная служба предупреждает, что от ее имени проводится рассылка писем с вредоносным программным обеспечением.

Об этом сообщается на сайте ГФС.

21 марта 2018 года зафиксировано значительное количество спам-рассылок писем, распространяемых посредством электронной почты в сети Интернет.

Письма содержат вредоносное программное обеспечение и отправляются якобы от имени Государственной фискальной службы.

"Учитывая это, сообщаем, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к ГФС", - говорится в сообщении.

Пример спам-сообщения: "Официальное письмо-обращение руководителю предприятия. В течение января-ноября 2016 подразделениями контроля за проведением расчетных операций выявлены нарушения налогового законодательства, доводим до вашего сведения, что это является основанием выдвижения подозрения в совершении административного правонарушения по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Просим вас ознакомиться с письмом исполнительной службы и сообщить об этом руководителю предприятия".

К уведомлению прилагается файл, содержащий вредоносное ПО.

ГФС просит налогоплательщиков внимательно читать электронный адрес отправителя и проверять его достоверность.

Напомним, количество вирусных заражений и хакерских атак в Украине за последний год выросло с 10 миллионов до 100 млн.

27 июня 2017 ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya. Также вирус парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции. Вирус распространялся также по электронной почте.


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